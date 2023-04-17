台北地檢署

檢調偵辦潤寅詐貸案，繼查出前合庫董事長廖燦昌等銀行人員涉及護航放水潤寅後，另發現時任某民營銀行的林姓經理，涉嫌於2013至2016年間收受潤寅致贈的10多萬元的高檔水果禮盒，協助潤寅詐貸，台北地檢署17日指揮調查局北機站約談林男到案，全案依違反《銀行法》偵辦。檢察官複訊後，諭令林男10萬元交保。

潤寅集團自2008年起與勾結多家上市公司幹部，製作假合約、發票、交易紀錄等不實申貸文件，向銀行辦理融資，檢調估計，潤寅向台企銀、合庫12家銀行詐貸470億964萬餘元，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦分別被判刑25年、27年、併科罰金6億元、6.5億元確定。

時任合庫董事長廖燦昌等銀行高層，也因涉嫌配合潤寅提高授信額度，致合庫損失約2億9065萬元；另台企銀南京東路分行業務人員劉麗雪，亦涉嫌配合詐貸，害台企銀損失1500萬美元，北檢已起訴廖燦昌等14人，案由台北地院審理中。

北機站獲報，林男於2013年至2016年間，涉嫌收受潤寅提供的水果禮盒等不正利益約10萬多元，護航潤寅核貸，造成銀行損失，17日約談他到案。