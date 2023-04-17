蘇姓機車男騎士卻從車廂內取出西瓜刀，持刀走向呂男駕駛的自小客車外飆髒話，致呂男心生畏懼而報案提告。（簡銘柱翻攝）

汽機車後照鏡小擦撞 騎士持西瓜刀飆髒話結果慘了

去（111）年4月18日汐止區長安路發生一起行車糾紛，一輛機車與汽車發生小碰撞，但蘇姓機車男騎士卻從車廂內取出西瓜刀，持刀走向呂男駕駛的自小客車外飆髒話，致呂男心生畏懼而報案提告。案經檢察官聲請簡易判決蘇男犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，如易科罰金2萬元；公然侮辱罪，處罰金3仟元，如易服勞役3日。

警方表示，汐止分局獲報後到場了解，係蘇男(60年次)騎乘普重機行駛至肇事處，重機之左後照鏡與呂男(73年次)所駕駛之自小客車發生擦撞，雙方因而發生口角爭執並口出穢言，隨後蘇男自機車車廂內取出西瓜刀1把，並持刀走向呂男所在之自小客車外，徘徊數秒後始行離去，致呂男心生畏懼而報案，警方到場時蘇男已離去。警方受理後通知蘇嫌到案，全案依妨害自由及妨害名譽罪移請士林地檢署偵辦。

全經檢察官聲請以簡易判決蘇男涉犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，如易科罰金2萬元；又犯公然侮辱罪，處罰金3元，如易服勞役3日。扣案之西瓜刀壹把沒收。可上訴。