陸媒近日實訪豫康新城的商業步行街，該條商業街在12年前興建，周邊最多時住了近10萬人，其分為南北兩區，開設了麵館、網吧、超市以及卡拉OK、電競酒店等100多家店鋪。不過，陸媒走訪當天街上幾乎看不到行人，兩邊的店鋪也幾乎都是閉門停業狀態，有些甚至已掛出了「出租」、「轉讓」的標誌。

曾是麵館老闆的李先生表示，豫康新城入住的員工數量多的時候，自己的麵館生意極好，每天的營業額有人民幣（下同）2,000多元，到了週末，生意更好，每天都能賣3,000元到4,000元，最多甚至能賣到5,000多元，不計每個月的房租、工資、食材費，每個月也能有近3萬元的利潤。

另一家早餐店的店主也回憶稱，在生意好的時候，自己光賣胡辣湯，一天能賣4,000元。

一家小飯店楊女士表示，2013年前後，一到晚上，感覺整個商業街上全都是人，自己和老公在店裡，從早忙到晚，很少有得空閒的時候。

幾名富士康員工透露，如今仍在崗的富士康員工數量已比去年減少了很多，「五一」後訂單進入旺季可能會回升，但以往動輒1萬元至2萬元的返費（按完成量提成），如今只有2,500元。

富士康周邊部門任職的錢均表示，本來4月份就是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。一方面是，去年的返費高，今年，富士康在完成訂單交付後，降低了返費，很多人就離職了。

另一方面是，現在很多車間的新品還在優化開發階段，沒有什麼排配（即根據生產計劃安排員工加班），用工量也少。第三個原因，則是隨著產能逐漸轉移到印度等地，減少了對當地工人數量的需求。