南部水情持續嚴峻，高市府公布節水新措施，於4月20日起暫停開放公立游泳池、運動中心游泳池，高市府教育局17日也宣布，高雄市所屬學校設有游泳池者暫停實施游泳教學，此舉引來家長抱怨，認為有泳池的學校不能上游泳課，沒泳池的學校卻可以到外面學游泳，此政策根本不合邏輯。

高市府教育局17日宣布，因應旱情，高雄市所屬學校設有游泳池者，自20日起停止開放使用，並暫停實施游泳教學，已請學校妥適安排課程替代方案，倘學校游泳校隊因應參賽訓練需求，經學校評估確實有必要者，仍可繼續使用已蓄水的游泳池，若未蓄水者不得蓄水，另外，必須加強節水教育宣導，並採簡單淋浴方式節約用水。

校內附設泳池的紅毛港國小校長熊治剛表示，校內游泳池無法開放，學校也不會委外或招標外面的廠商進行游泳課程，因為學校的游泳池是蓋給本校學生使用，從未向學生以及家長收過任何費用，若要讓學生到外面上游泳課，就需要收取費用，會打壞過去的方式。

熊治剛說，雖然教育局有對游泳課程進行補助，但現在已是下半學期，申請補助時間已過，因此游泳課程將以其他體育課程代替，改由其他教學內容。

教育局公布的新政策引來家長不滿，鄭姓家長認為，有泳池的學校不能上游泳課，沒泳池的學校卻可以到外面學游泳，該政策根本不符合邏輯，且游泳池的水是過濾循環使用，消耗的水量並不大，這種政策根本只是市府「節水大內宣」的假象，還剝奪了學生學游泳的權益。