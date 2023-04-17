大陸一名被稱為「成功學大師」的名嘴楊濤鳴日前被浙江寧波警方以詐騙罪立案調查，與其詐騙行為相關的30多人已被刑事拘留。陸媒指出，楊濤鳴銷售「超級說服力」培訓課程，價格高達數萬元至數十萬元人民幣，另外也曾有學員花6萬元人民幣（約合台幣27萬元），只為買下他的一根頭髮。

據《上游新聞》引述寧波警方表示，楊濤鳴非其本名，他原名楊X成。今年2月下旬，一場由楊X成主導、浙江吸引力文化傳播公司主辦的名為「超級說服力」的培訓課程在浙江寧波舉行，現場有上百人參加。

據參與的學員指出，課程學員稱現場有5萬(人民幣、下同)、14萬、60萬的課程，不少人現場刷卡繳費。另外，還傳出已有學員花6萬元買下他的一根頭髮。事後有學員向警方檢舉，稱該培課程涉嫌「精神傳銷」，警方隨即以詐騙案立案調查，目前已有涉事30多人被刑事拘留。

報導說，這些售價高達數萬元的培訓課程「說服力的10個步驟」，大都是一些基礎營銷課程，課程的個案分享會穿插很多學員成功案例，例如「剛開始月入2000元的學員，因為聽課了之後，月入10萬元」、「夫妻學員聽課了之後，月入幾十萬」或「微商學員聽課了之後年入百萬元」等等。

報導指出，楊X成還通過包裝自己的身份來增加學員的信任，這家由他主辦的吸引力文化傳播公司數年前發布的文章稱，楊濤鳴是亞洲心靈潛能權威、知名演說家、暢銷書作者，也是團隊建設、系統運作專家，吸引力文化傳播有限公司董事長。20歲高中畢業，身無分文離家創業。23歲即帶領17萬營銷團隊，打破所在公司遍布76個國家的世界紀錄， 做到公司最高級別——五星總裁，是當之無愧的「亞洲第一潛能激勵大師」

報導表示，該培訓課程的有數萬至數十萬不等，課程現場還安排不少人刷銀行卡繳費，甚至有一名學員打算刷卡購買72萬元的課程。

港媒《經濟日報》引述反傳銷詐騙團隊指出，楊X成的理論體系屬於近年來興起的《成功學》，這是一種「精神傳銷」，大陸已有許多地方政府陸續出台法規取締或組織打擊專項工作方案。

據網上公開資料顯示，楊濤鳴為「全球知名演說家，潛能開發權威，行銷大師」，為多家文化傳播公司董事長，知名暢銷書作者，著有《突破》、《與命運有約》、《成功智慧》、《服務智慧》、《溝通智慧》、《說服智慧》等書，以及有聲光碟《領袖智慧》、《壇智慧 造地才》、《與成功有約》、《超級說服力》等。