官田鋼17日公布自結今年3月合併營收2.56億元，年減38.79％，單月合併稅後利益321萬元，每股稅後純益0.09元，但因受到前二月的拖累，累計的今年第一季營收6.65億元，年減32.91％，稅後虧損616萬元，每股稅後虧損0.02元。
法人說，由於龍頭中鋼已在今年3月中旬調漲4月及第二季盤價，主力產品包括盤元、球化線材的官田鋼，第二季營收回升的機率不小。
今年第一季鋼市低迷，官田鋼（2017）自結今年第一季營收6.65億元，比年同期的9.92億元，年減32.91％，稅後虧損616萬元，換算每股稅後虧損0.02元，尚未脫離逆風市場。
官田鋼17日公布自結今年3月合併營收2.56億元，年減38.79％，單月合併稅後利益321萬元，每股稅後純益0.09元，但因受到前二月的拖累，累計的今年第一季營收6.65億元，年減32.91％，稅後虧損616萬元，每股稅後虧損0.02元。
法人說，由於龍頭中鋼已在今年3月中旬調漲4月及第二季盤價，主力產品包括盤元、球化線材的官田鋼，第二季營收回升的機率不小。
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