許多飯店都曾有靈異傳說，讓人避之唯恐不及，不過飯店也因此可能打出超殺折扣吸引客人。一位媽媽近日帶著兒子入住台南知名「猛鬼飯店」，價格相當便宜，且房間相當空曠、浴室很乾淨，她跟兒子完全無感，直呼「我們一家都是大麻瓜」，事後她才發現，住的正是該飯店一度被封閉禁用的房間，貼文一出引發熱議。

媽媽分享入住的臥室照片。（翻攝自爆廢公社臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，近日她為了返回母校補辦畢業證書，和兒子一起入住某間相當知名的猛鬼飯店，費用2人900有找很便宜，入住後讓她感到相當驚訝，「房間浴室超大也很乾淨」，當晚她和兒子一覺睡到天亮，完全沒有任何異狀，「我們一家都是大麻瓜」，事後她一查才發現，自己入住的就是曾經出事的房間。

媽媽分享靈異房間超大浴室的照片。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「…怎麼還會有人敢去住？當地人都不會去住的，台南人路過」、「6年前住過，當時完全不知情鬧鬼傳說，但身體本能告訴我不能住下去，半夜3點行李整理完趕快跳走」、「我跟我朋友遇過…我們晚上入住完，想說要去樓下7－11買啤酒、宵夜，就當我們兩對情侶搭電梯下樓時，突然在7樓還是8樓停住了，電梯開門時外面是一片漆黑，這時候我們要按關門卻沒辦法關…電梯突然跳超載…一直嘰嘰叫，我們全部出電梯後他才不叫，關上門繼續下樓…剩我們兩對情侶在黑漆漆的那層樓等電梯…而我朋友剛好住的是1401，我住1403，房間、浴室燈光、壁紙都很昏暗…真的不要去，能避就避吧」。

不過也有不少人指出，該飯店的問題不是好兄弟，而是特種行業的指定休息場所，「在地人不敢逗留，是因為男生去那邊都是找異國女子，怕被熟人看到，鬼？什麼鬼？恁爸只看到色鬼」、「這裡沒有鬼！聽說叫小姐會遇到恐龍而已」、「我們台南人都知道鬼超多，但是是色鬼」。

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