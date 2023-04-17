副總統兼民進黨主席賴清德16日表示「總統蔡英文走在民主的道路上，蔡英文路線才是台灣應該要選擇的路」，旅美學者林環牆對此直批，賴對蔡的博士論文及其他諸多爭議絕口不提，如此「務實」地推崇蔡英文，讓他非常不以為然。他還引用網友推特文強調，賴自2019年被蔡打壓後早已沒了當年的理想，蔡成了實際掌權的慈禧太后，「蔡規賴隨」有如清末的動盪混亂重演，賴儼然成了現代光緒！

「賴清德會是現代光緒嗎？」林環牆今(17日)在其臉書粉專「獨立觀察」發文提到，民進黨主席賴清德已正式成為該黨2024總統候選人，賴16日説「總統蔡英文走在民主的道路上，蔡英文路線才是台灣應該要選擇的路」。他質疑，賴清德這樣的推崇蔡英文，對於蔡英文博士學位的醜聞，以及進而引發諸多對台灣各個層面的嚴重傷害，完全當做不曾發生過。他對於賴清德如此「務實」的性格，非常不以為然。

林環牆指出，最近有網友在推特評論賴清德，讓他深有同感。這位網友做了以下評論：「這話就是蔡規賴隨。賴儼然成了現代光緒！自2019年初選時被蔡凌遲監視及打壓後早已沒了當年的理想和主張。而蔡儼然成了實際掌權的慈禧太后，甚至已有了卸任仍要垂簾聽政的野心。本人大膽預測清末時期的動盪混亂將在臺灣再度上演…」

網友表示「爲大位被踐踏也沒關係？」、「滿腦想著總統的職位，知道那職位是該做些什麼嗎？」、「就算當選也只是個兒皇帝」、「拿到權力前要忍辱負重～」、「自己是務實的台獨工作者，還說沒有統獨問題？自己甘心被美國驅使挑釁中國大陸引來戰爭，還說沒有戰爭與和平的問題？又要騙選票了！當台灣人是傻瓜嗎？」、「不吝嗇於販售戰爭，倘若真的沒成功政黨輪替成功的話...那麼末代皇帝，大概是實不虛言了吧？」