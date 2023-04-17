「水上老牌草魚粥」更是嘉義縣長翁章梁每次到水上必吃指定店家。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「水上鴨肉羹」是在地人美食口袋名單。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「水上正義路臭豆腐」是60年老店。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

生意好到讓客人求老闆賣生麵團的「水上鄉山東蔥油餅」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現包、現煎在地飄香超過30年的「水上北京豬肉餡餅」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義不是只有雞肉飯！物價高漲，為讓民眾滿足味蕾，還能省荷包，嘉義縣文化觀光局率先盤點北回歸線23.5度通過的水上鄉，整理出10家銅板美食店家與各界分享，強調每家都是在地人的口袋美食清單，CP值超高！

文觀局這次推薦的店家包括最原味的魚湯「水上老牌草魚粥」、在地人激推的「竹下涼麵」、以獨門神秘六醬烤出來的「六哥烤玉米」、好吃到客人跪求老闆賣生麵團的「水上鄉山東蔥油餅」及168縣道上的「阿生古早味大腸包小腸」等10家人氣小吃名店，其中「水上老牌草魚粥」更是嘉義縣長翁章梁每次到水上必吃指定店家。

翁章梁說，旅行除了走景點、拍美照，一趟旅程中最重要就是品嘗當地美食，用美味留下美好回憶，尤其嘉義的小吃、美食相當多，價格也非常實在，銅板價格就吃到CP值超高道地美食，進一步分享「水上老牌草魚粥」每天現殺草魚、虱目魚跟龍膽石斑，湯頭鮮甜美味，價格也十分佛心！

至於眾多網友激推的「竹下涼麵」，淋上嘉義經典美乃滋白醋及蒜末讓人口水直流，搶手涼丸太晚還吃不到！以現採生玉米手工炭烤的「六哥烤玉米」，神秘6醬層層堆疊在每一根玉米上，加上一點辣，口感層次更升級！

文觀局指出，在地人吃的下午茶，很多是人氣傳統小吃，比如現包、現煎在地飄香超過30年的「水上北京豬肉餡餅」，生意好到讓客人求老闆賣生麵團的「水上鄉山東蔥油餅」，喜歡吃臭豆腐的吃貨一定不能錯過「水上口阿香臭豆腐」和60年老店「水上正義路臭豆腐」，另「阿生古早味大腸包小腸」、「水上鴨肉羹」及廣受網友好評的「佰統古早味炭烤玉米」都是在地人口袋名單。

文觀局長徐佩鈴提到，「美食觀光」是未來旅遊趨勢，特別是銅板小吃，雖全球物價上漲，各種消費支出隨之攀升，但嘉義的美味不僅只需要銅板價，還有滿滿人情味，推薦遊客用小吃來認識嘉義的每一個鄉鎮，以慢食、慢旅的方式體驗嘉義，到嘉義來趟舌尖上的美食之旅！