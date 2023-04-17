鄧姓女子遭台北市警局萬華分局移送法院，指控她無故持有電擊棒、刀械，涉嫌反《社會秩序維護法》，台北地方法院法官審理後認為，員警未開密錄器再加上沒有其他證據可以證明她有違序行為，裁定鄧女不罰。

台北市萬華警分局今年2月9日接獲110報案，指稱台北西寧南路與峨眉街口處有10幾人聚集情事，警方到場後發現鄧姓女子無故持有電擊棒1把、刀械3把、摺疊刀1把，警方將她移送台北地院審理。

但台北地院法官認為，萬華警分局所稱到場後發現鄧女無故持有刀械，明顯與客觀查獲地點在西寧南路48號4樓內洗手台發現電擊棒1把、垃圾桶內發現刀械3把及3樓至4樓梯間內發現折疊刀1把之事實不符。

且本件110報案紀錄明白表示有人拿刀，員警到報案地址後，雖未發現違序人及拿刀情形，但其後經店家拉開鐵門上樓並至查獲現場時，並無任何急迫無法開啟密錄器蒐證的情形，此種蒐證不力，或不注意自身執行職務安全的粗糙移送，實非文明法治社會的執法機關所應有的態度。

法官認為，本於憲法所揭示的法治國原則，難以認同警方做法，就該無法提出積極證據的不利益，當然不應由被移送人承受，且依警方所提出的被移送人調查筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、筆錄等，無一能證明她有帶刀械，裁定不罰。