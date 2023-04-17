台中市議員陳雅惠指出，市府編織九大幸福方程式是好的目標，但應避免好高騖遠、打高空。(陳雅惠提供)

台中市議會17日進行市長施政報告，針對市長盧秀燕提出的「幸福三部曲」施政主軸，市議員陳雅惠認為，市府編織九大幸福方程式是好的目標，但應避免好高騖遠、打高空；市議員陳淑華則質疑，市長施政報告只有口號，缺乏實質內容，對台中市的發展很空泛且空洞。

陳淑華表示，盧秀燕第一屆任期提出「台中富市3」、「富市台中‧新好生活」及「倍增計畫」、「打造屬於我們的家」等施政口號，第二屆任期又提出「幸福三部曲」，口號換了又換、變了又變，但都沒說要帶領台中到什麼樣的願景？對未來規畫沒有方向。

陳淑華抨擊，盧秀燕的施政執行內容都是在「施小惠」、「辦抽獎活動」，任期內不斷追加重大建設預算，且工程延宕，像是水湳會展中心、巨蛋及電影中心等，現在還在講「開不了工的要開工」，卻根本是「都完不了工」。

陳雅惠則抽考交通局、數位治理局對於市長施政的配合情況，她並詢問盧秀燕「幸福城市、中部共榮」的發想點是什麼，也要求局處長應秉持「富強台中」、「溫暖台中」、「移居台中」面向，擘畫出台中市的願景。

盧秀燕表示，自己是務實的人，讓市民願意在此安居樂業，對城市感到喜歡、有光榮感及滿意是很重要的，幸福的定義就是要落實到生活中；像是第一屆任期的主軸是陽光、空氣、水，第二任就是要幸福宜居，市府根據此目標釐訂各項施政。