南投縣議會17日進行第20屆第2、3次臨時會審查報告及第2、3讀會。（南投縣議會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議長何勝豐肯定縣長許淑華上任後施政表現，縣政無縫接軌，且執行多項有關民生議案受肯定。（南投縣議會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府今年度地方總預算追加(減)預算案，17日經縣議會3讀審議通過，歲出淨追加預算約68億元，歲入淨追加預算約74億元，還有6.5億元還債，另通過46件提案及2件臨時動議。議長何勝豐肯定縣長許淑華上任後施政表現；許淑華說，議員提出建言，均已進行中，未來執行議案將提供平台供追蹤，讓議會更了解縣府執行情形。

南投縣議會17日進行第20屆第2、3次臨時會審查報告及第2、3讀會。南投縣府今年地方總預算經此次追加(減)後，歲出追加預算約68億元，主要項目是教育、社福及道路等基礎建設，使得歲出預算數為317.59億元，歲入追加預算約74億元，追加後歲入預算為329.61億餘元，相減後還有6.5億元還債，許淑華感謝中央核定多項經費預算，讓各項縣政工作得以推動。

議長及議員關心縣內各級學校廁所老舊、垃圾處理問題。許淑華說，3月份教育處請各校提出維修規畫，總經費約3億8000萬元，縣府將向中央申請經費補助，並請縣內立委協助爭取，提升各校環境衛生品質。另縣府已取得6縣市同意協助垃圾去化，3月份起，每日外運約200噸垃圾，目標年處理8萬噸。

許淑華也感謝議員的建言，包括消防員超勤津貼從1萬4000元提高到1萬7000元，未來按財政狀況逐年調高到1萬9000元；代理教師全年聘期，穩定教育師資環境；也將在3年內補齊警員缺額，減緩人口流失。候車亭已進行到實際規畫階段，將建置到站系統、遮雨遮陽棚及候車椅等，讓民眾有舒適的候車環境。

何勝豐表示，許淑華施政政策果決明快，縣政無縫接軌，執行多項有關民生議案，如垃圾囤積、人口老化、中興新村活化、國土計畫功能分區及醫學中心等縣政，深獲議員及鄉親肯定，也期待縣府團隊有效率執行，讓全縣鄉親得到更好的照顧與生活環境。