保健食品大廠綠茵生技（6846）17日舉辦上櫃前業績發表會；董事長吳嘉峰指出，綠茵為國內知名保健食品原料供應商，從事代理進口和自行研發製造保健食品原料，並將業務觸角延伸至保健食品配方及劑型設計、包裝與輔導銷售，成為推升營收、獲利的雙引擎。

綠茵生技2022年營收7.05億元，年增1.7％；毛利率52.6％，稅後淨利1.47億元，年增10.5％，每股純益6.01元，年增10.1％。

綠茵生技營收來自保健食品原料及保健食品配方之銷售，各占營收37％、63％。子公司康普森生技現為國內保健食品原料進口的領導者，引進具備專利及功效研究的原料超過120項；為從原料供應、配方劑型設計到輔導銷售最完整一站式服務的保健食品業者。

在自行研發保健食品原料方面，綠茵生技「AntromaxR固態培養牛樟芝菌絲體」為全球第一個以牛樟芝成分取得美國FDA新膳食補充成份許可（NDI）的產品，已獲衛福部健康食品認證（小綠人標章）；其餘原料產品還包括低糖蔬果發酵液、神仙菜萃取物、昭和草萃取物、柑橘萃取等亦陸續布局取得多國專利和認證，成為臺灣獨有、外銷國際市場的優勢產品，吳嘉峰強調，綠茵生技2022年93%產品內銷、7%銷往中國大陸和東南亞鄰近國家，未來可望隨自行研發的產品開拓歐美日韓等國際市場，成為外銷比重成長動能。