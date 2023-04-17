基隆市長謝國樑3月底宣布核准「基隆護海公投」提案，照理來說第二階段公投連署應該很快可以展開。但到17日為止，第二階段連署還沒有展開。「基隆護海公投」領銜人王醒之表示，基隆市選委會迄今尚未發放連署書格式，擔心來不及趕上8月26日公投。

王醒之表示，發起公投的「搶救外木山行動小組」到清明連假結束後，才正式收到市府的核准公文，依《基隆市公民投票自治條例》規定，市府只要認為公投合於規定，市府就應將提案移送基市選委會，基隆市選委會就會通知領銜提案人在10日之內，領取連署名冊格式。

另一方面，市府在認定公投提案合於規定後，也須徵詢相關機關的意見書，以護海公投而言，就包括了基隆市產發處以及台電，市府在取得了意見書後，也移送選委會。王醒之說，這個意見書是用來做為後續公投的公報之用；意即市民在公投前，便可以在公報上，看到公投主文、理由書，以及相關機關的意見書。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，市府法制科認為市府應在取得了相關機關意見書後，併同公投提案，移送給選委會後，選委會才會通知公投領銜人領取連署名冊格式。王醒之說，依自治條例規定，相關機關須於30天內回覆意見，意即第二階段的公投連署就會差了30天。

王醒之認為，以《基隆市公民投票自治條例》的規定，「徵求相關機關意見書」與「領取連署人名冊格式」本來就是脫鉤、可以並行的程序。他認為，這還是「行政拖延」，端看基隆市選委會要站在「拖延公投程序、限縮人民權利」還是「鼓勵人民表達意見、便民」哪一種行政立場進行法令的解釋。

張淵翔表示，市府正積極研議透過兩種方式加速公投進行，一方面是請台電盡快回覆意見書，另一方面則是透過與法制單位研議如何從法制面將提案與意見書脫鉤。

張淵翔說，若無法讓公投案與意見書兩項程序脫鉤，以市府於3月31日發文給台電，市府將等台電的意見書到5月1日。但若要在今年8月26日進行公投，則第二階段連署就必須在5月26日前，完成形式及資格審查等相關程序，留給公民團體連署的時間所剩無幾。