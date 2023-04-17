全球升溫引發各種氣候災難，高溫中暑也是其中一種。在印度新孟買舉行的平民傑出貢獻獎頒獎典禮，由於天氣炎熱達到38度，加上廣場毫無遮蔭，造成多人中暑送醫，11人不治死亡。印度政府表示，會深切檢討並對死者提供賠償。

印度教徒報(The Hindu)報導，事件發生在4月16日，由馬哈拉施特拉邦當地政府主辦的馬哈拉施特拉-布山奬(Maharashtra Bhushan)，表彰各行各業傑出的人物。數十萬人集合在新孟買市，卡爾加爾區(Kharghar)的巨大廣場，當地4月中旬就已出現38度的高溫，而且會場沒有安排遮帳等休息點，造成44人中暑，緊急送往週邊的5家醫院，

44 人被送往 Kharghar 及其周邊地區的五家醫院，但有11人仍然不治死亡，8人是老年女性，有些中暑者已好轉出院，但仍有20人繼續接受治療。

報導稱，那座廣場佔地 306英畝，沒有公共設施，供水、植樹與遮棚都沒有。在野黨批評主辦單位準備不足，時間也選錯，應在晚間舉行。

主辨單位說，死者的親屬將獲得50萬盧比的賠償，相當於18.6萬新台幣。

因高溫而造成的生理危機分成熱衰竭與中暑，根據衛生福利部的說明，熱衰竭是指在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，患者意識還清醒能言語，只要補水與稍做休息就可以；而中暑則指在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫失調，出現發燒情況，體溫可能升高至40度，同時中樞神經的功能出現障礙，患者已經休克，可能昏迷或神智不清，致死率高。