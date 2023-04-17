女星況明潔早年與黃雅珉組成雙人少女團體「城市少女」，在當時火遍全台，歌曲〈年輕不要留白〉傳唱度很高，後來況明潔退出歌壇，專心往戲劇和主持界發展，今年56歲的她仍在演藝圈活躍，時常透過社群與粉絲互動，近日她曬出一段粉絲剪輯的影片，是她17歲到現在的影像，容貌變化引起網友討論。

況明潔近日在facebook上傳一段粉絲剪的影片，她直呼：「我的作品，謝謝粉絲的用心，快看喔！什麼時候會被弄下不知道喔！片源來自華視、中視、台視、民視，大愛、三立各大電視台」，影片最早的是17歲的況明潔，當時她五官精緻，穿著一身長裙看起來亭亭玉立，只見影片蒐集了況明潔每個年齡的畫面，她唱唱跳跳充滿青春與活力，跨入戲劇圈後從少女演到婦女，容貌仍可以看出年輕時的樣子，每個年齡段都很美。

31歲的況明潔外型亮麗。（圖／中時資料照）

影片曝光後吸引不少演藝圈好友誇讚，宋羽蔚直呼：「小玲姐真的是最明星臉的臉龐，我想如果小玲姐出生在2000年後，一定是整形外科的範本！」，其他粉絲也表示「好珍貴的記錄」、「牽手出頭天我前些日子才重看，還以為妳當時20歲，沒想到那時的妳27歲了」、「小玲姐真的都沒變耶」、「從影片集錦裡面才發現，小玲姐～真的拍了好多，好值得回味的影劇，永遠的戲劇女神」、「很漂亮一直保持的很好」。