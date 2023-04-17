鑑於全球氣候變遷問題不斷加劇，為引領永續轉型浪潮，擴大淨零碳排社會行動，Uber Eats與 Gogoro 跨界合作，今（17）日揭曉全方位合作，首波即整合智慧電動機車、Gogoro Network能源網路，以及 GoShare 移動共享服務，為 Uber Eats 外送合作夥伴提供購車94折之專屬限量優惠以及2000元之專屬限量獎勵，以永續移動解決方案促進每一哩路的外送更加環境友善。此外，250萬 Gogoro Network用戶更可藉由每日騎乘與交換電池，即享期間限定的專屬Uber Eats外送優惠。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，全球都市正處於淨零轉型的轉折點，企業更是驅動變革的關鍵一環。Gogoro與Uber Eats秉持一致的永續願景，結合日常移動與快商務需求，推動在外送業務中採用 Gogoro的電池交換系統與智慧電動機車。期許Gogoro的科技創新力與Uber Eats的產業影響力互相加乘，普及綠色交通與零碳生活。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber於兩年前宣示將於2024年在全球營運市場範圍中達到零碳排的願景，並且以增加平台上電動車使用的普及、減少資源浪費和促進環境友善包材使用為三大重點，積極投入綠色行動。根據內部資料顯示，在台灣市場的外送趟次中已有近20%由智慧電動機車完成外送，Uber Eats感謝這些響應淨零碳排社會趨勢的外送合作夥伴，並期待此次與Gogoro的合作計畫能促進更多社會大眾參與綠色行動。」此外，Uber Eats在台灣的永續發展包含與眾多商家提倡使用環境友善包材，降低使用一次性塑膠袋，Uber Eats優市採用通過PEFC（森林驗證認可計畫）標章的環保紙袋外送，並且於App設定不主動提供一次性餐具等各層面的努力，讓消費者享受便捷的外送同時也支持永續發展，一起為環境共好而努力。

4/17至4/30，GoShare用戶只要完成「今晚我想騎車」騎士挑戰（含5趟有效騎乘），即可獲得 GoShare100元騎乘金獎勵、Uber Eats 200 元優惠序號。4/17至4/30，Uber One會員在Uber Eats App 於精選蔬食餐廳消費2，不限訂單金額，即可獲得 GoShare80 元騎乘金。

5/8至5/14每日指定時段（中午12:00及晚間21:00，發完為止），Gogoro與PBGN車主前往全台任一 Super GoStation交換電池後，即可打開Gogoro／PABGN App，於Gogoro Wallet收到限量 Uber Eats 60元優惠序號。每個時段全台限量發放2,000份優惠序號，每人每時段於同一站限領一次。

5/8至 8/7，Uber Eats外送合作夥伴至全台Gogoro實體門市，持Uber Eats外送合作夥伴端App 接單系統畫面並經Gogoro門市人員核對確認購買者為本人後，即享有Gogoro指定車款5購車94折優惠，限額300名。活動期間，Uber Eats會向使用或轉用全新Gogoro電動機車的外送合作夥伴提供每人2,000元獎勵，以鼓勵更多夥伴選擇環境友善的移動方式。