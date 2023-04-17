洪志成說，國化高雄廠舊址土地約5,034.79坪，隨高雄市政府推動「橋頭科學園區」、「亞洲新灣區」建設及「205兵工廠」之遷移計畫，已成為5G Aiot新創園區的核心地段。該區受惠捷運、輕軌及高速公路等交通網路建構，並有百貨商場進駐、完善生活機能與稀有港灣海景和大面積綠地條件。高雄市政府都發局和都市計畫單位目前有意提高住宅面積使用比率，由原來20％拉高到30％，後續開發計畫將待今年股東會通過授權後，才會繼續。

國化去年營收5.71億元，年減8.51％，但在業外轉投資挹注下，稅後盈餘2.86億元，創掛牌來新高，EPS 1.89元，年增81％；配發1元現金股息。

展望今年，洪志成認為，全球仍籠罩在俄烏戰爭、通膨升息及極端氣候變化等之陰影，加上地緣政治風險及金融市場之波動，增添營運考驗。除專注本業、活化資產及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利外，仍持續關心環保、節能省碳，朝綠色化工企業邁進。

洪志成指出，主原料鋅塊價格自2022年4月高點、每公噸4,371美元，至今年3月已滑落至2,956美元，並在3,000美元附近盤整。因鋅塊價格下跌造成庫存成本相對偏高，導致產品去化困難，營運銷售明顯下降，若今年新塊價格能夠維持平穩，將有利於產銷。