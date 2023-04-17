恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示：「技術創新是恩智浦企業文化中的一個關鍵要素，推動公司積極變革、追求永續發展，鼓勵我們展現熱情，創造一個更美好、更安全、更有保障的世界。我們為設定的目標和取得的進展深感自豪，期待能透過具衡量性且有影響力的成果，兌現永續發展承諾。」

恩智浦致力於攜手全球員工、合作夥伴、政府機構以及客戶，逐步實現ESG目標。去年，恩智浦宣布其中長期的ESG目標，包括計畫至2027年減少35%的碳足跡，並在2035年前達成碳中和。2022年初，恩智浦正式承諾執行科學基礎減量目標倡議（Science Based Target initiative；SBTi），並任命Jennifer Wuamett擔任恩智浦首任永續長（Chief Sustainability Officer；CSO）。

恩智浦半導體執行副總裁、總法律顧問暨永續長Jennifer Wuamett表示：「恩智浦的使命和策略致力於持續落實改善，這反映在我們技術設計和製造過程中，以及如何透過我們工作和生活的社區變得更好，這份報告顯示，我們不僅在營運中逐步達成碳中和，也在各個層面優先考慮永續發展，進而取得具有深遠意義的進展。」

氣候和環境：2022年，恩智浦繼續限制溫室氣體（greenhouse gasses；GHGs）的排放，並且在2021年基礎上，使標準化碳足跡（範疇1和2排放）減少9%。2022年，恩智浦可再生電力的使用率提升至35%，而2021年則為31%。

恩智浦透過提升水循環率（water recycling rate），減輕對水源供應的影響。2022年，公司近一半（48%）的用水得到回收再利用。同年，恩智浦更新發展藍圖，即到2027年水循環率達到60%。

多元、平等和包容（Diversity, Equality and Inclusion）—恩智浦多元化委員會（Diversity Council）於2022年8月成立，致力於發揮宣導以及資源和管理實體的作用，推動恩智浦策略性的全球多元化、平等和包容性計畫。為取得具衡量性的進展，恩智浦已制定至2025年，實現多元化的理想目標，並制定了中期里程碑，其中包括：至2025年，研發部門的女性人數達到25％、至2025年，美國員工中的少數族裔人數達到50％

安全—為團隊成員提供安全健康的工作環境是恩智浦的首要目標。2022年，公司的總個案事故發生率（Total Case Incident Rate；TCIR）為0.10，仍遠低於半導體產業的平均水準。

綠色投資—2022年5月，恩智浦發行第三筆綠色創新債券（Green Innovation Bond），總價值為10億美元，支援全球社區投資永續發展活動。