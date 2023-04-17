台北市議員陳政忠指出，台北市多處住宅區出現點狀工業區，現被居民作為住宅違規使用，由於都市計畫遲未完成通盤檢討，使得此怪異現象持續發生，痛批市府行政怠惰。都市發展局表示，預計2025年啟動以全市性都市計畫通盤性檢討作業，將整體性檢討點狀工業區相關問題。

根據《都市計畫法》，擬定都市計畫機關應每3或5年通盤檢討一次，但陳政忠指出，士林區2011年、內湖區2014年、南港區2016年都市計畫公開展覽至今，皆未在5年內進行通盤檢討，質疑台北市都市計畫作業怠惰、嚴重失職。

他提到，士林區、北投區、內湖區、南港區及文山區景美，由於當時都市發展型態，許多工廠即使在住宅區仍被畫定為工業區，使得上述區域商業及住宅區存在許多點狀工業區，現在被民眾作為住宅違規使用，應儘速檢討此一情形，依法考量區域現在及既往情況，就未來25年內發展情形訂定都市計畫。

都市計畫委員會執行秘書邵琇珮解釋，都市計畫公開展覽後，會有不少市民、公民團體表達意見，再經過市府及中央審議，才可以審完，公告後起算5年辦理一次通盤性檢討，像是南港產專區公告展覽後引起很多意見，市府參採一部分意見，重新起算申請期限，最後才於去年年底公告實施，相關作業並沒有怠忽職守。

都市發展局局長王玉芬表示，由於過去都市計畫通盤檢討依12行政區分別進行，使得農業區檢討、點狀工業區等全市性議題無法被整體性檢討，預計2025年啟動以全市性都市計畫通盤性檢討作業。