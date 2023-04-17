台中市議員楊大鋐表示，市府若新設公托，應納入需求熱點考量。(楊大鋐提供)

台中市議會今天進行市長施政報告，多名議員關切公共托育問題，市議員張廖乃綸指出，教育部規定112學年度開始降低幼兒園師生比，市府應做好配套，不能影響孩子及家長權益；市議員楊大鋐則針對市長盧秀燕提出的托兒倍倍增計畫，要求新設公托應納入需求熱點的考量。

張廖乃綸指出，教育部宣布112學年度開始，幼兒園師生比將從目前的1比16、調降為1比12，她支持師生比降低，不但能提供更好的教保服務，也減輕教保人員負擔，但教育單位應做好配套，否則恐導致公托被迫減收等問題。

盧秀燕表示，她最重視教育與托育，還曾為了此事出席行政院會，教育部降低師生比的出發點很好，但若一個班突然從16名學生降低到12人，可能導致公幼收托人數減少，熱門的公托更因此會大排長龍，因此她建議教育部雙軌進行且應有落日條款，教育部也同意3年落日年限。

楊大鋐則說，台中市府為均衡資源分配，在新設公托的選址也以各區域平均設置為原則，但以西屯區來說，0至2歲的孩童有4862人，截至4月底西屯區公托覆蓋率卻僅0.74％，建議市府在新設公托時應考量需求熱點，不要讓有些區只看得到卻吃不到。

市議員李文傑也針對市府提出的公托公幼「倍倍增」計畫表示意見，他說，海線地區公共托育資源不足，像是大甲、大安的公托中心候補人數都達30多人，且外埔的公托中心還在設置，呼籲市府盤點閒置空間並加速設置。

盧秀燕表示，她上屆任期即推動公托公幼倍增計畫，原本台中市5所公托增加至34所，這屆任期預計在115年前完成全市60處公托的目標；至於公幼部分，未來將評估像是海線公托若招生未滿，也可轉型招收幼幼班，或是釋出做其他功能。