賴芊和、顏曉筠劇中一起使壞竟一起有報應。（民視提供）

賴芊和、顏曉筠苦笑報應來得快。（民視提供）

藝人賴芊合跟顏曉筠在民視8點檔《市井豪門》中，為達到目的不擇手段，雙雙被網友罵「瘋女人」，兩人劇中不僅合作密切，還高分貝對罵、互打，培養出好默契。賴芊合表示，她們的默契不只是在拍戲上，連受傷的部位都一樣！

賴芊合說，她之前發現咀嚼肌變大，加上有點疼痛，想說尋求醫美解決，沒想到被醫生診斷是顳顎關節發炎，有可能「壓力太大或者講太多話」，她才發現從加入劇組飾演潔西卡，經常緊咬牙根罵人，才會導致發炎。無獨有偶，顏曉筠也是顳顎關節發炎去看診，還被追劇的醫生說「妳角色太壞，罵太多了」，兩人苦笑自嘲：「演反派的報應果然來得又急又快！」

顏曉筠好不容易顳顎關節發炎好了，眼睛卻爆血管，她說當下去看診，醫生說要她眼睛休息幾天，但礙於拍攝，變成要頂著血絲的眼睛繼續拍攝，她只能觀眾多擔待，不過最近除了眼睛爆血絲，膝蓋也是有大小瘀青，因為劇中要不斷下跪跟爸爸道歉，每一次都很投入，跪下去的力道也不輕。

她演謝雅君頻頻使壞，讓不少觀眾太入戲，之前外景拍攝時，有個阿姨跟工作人員說要找她，一問才知道阿姨是要來「復仇」，聽到《市井豪門》到附近拍戲，便說要替劉佳雯（蘇晏霈飾）討公道，嚇得工作人員跳出來化解。不過她最近在感受到許多觀眾對她從負評轉到支持鼓勵，覺得欣慰。

演活瘋女人「潔西卡」的賴芊合，則表示把一部分自己的性格擺到角色裡，因為從小就是家中的大姊，每次都會替媽媽教3個妹妹，但也間接養成霸道的個性，只要妹妹不聽話，她就是會開始連環炮，還好4個人感情越吵越好，現在無話不談，就連3位妹妹也成了她的忠實觀眾，每次劇中有飆罵人，妹妹都會傳訊息說「你們看姊的本性又露出來了」，但也行動力挺，播出時間到就是鎖定電視，還會拍電視畫面告訴姊姊出場了，讓她相當感動。