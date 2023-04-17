國發會主委龔明鑫表示，目前公共建設執行進度穩健，未來仍需加速執行，朝向年度整體經費達成率超越95％為目標，以作為穩定國內經濟成長的重要動能，後續請各部會依據各月經費執行目標管控推動，並掌握個案計畫執行困難主因，研提改善對策及早解決，必要時得透過工程會公共建設督導會報協處須跨機關協調事項。

龔明鑫指出，院長近期於行政院院會及視察公共建設時，一再指示中央及地方政府同心協力，加強溝通提升行政效率，讓公共建設都能在最短的時間內如期如質完成。因此，各部會主管的計畫如涉及須地方政府執行或協助事項，請與地方政府建立溝通協調推動平台，及時協商排除遭遇問題，提升公共建設執行效率。

龔明鑫強調，在疫後逐步解封之際，政府強化公共建設經費投入量能，有助於穩定國內經濟情勢及成長動能，各部會在公共建設推動各階段均應善盡主管權責，如在工程發包動工前，督導工程主辦機關依計畫需求及市場行情，針對招標文件編列合理預算及工期；工程順利決標動工後，責成工程主辦機關從執行進度、經費支用及重大里程碑管控等多面向進行列管工作，俾提前發現問題並及時因應處理。

此外，今日會議上就111年度行政院管制計畫評核結果提出報告。111年行政院管制共計33項計畫，經國發會召開複核會議檢視相關執行績效及成果，111年院管制計畫整體經費達成率達96.55％，較110年提升2.53個百分點，且近300項指標多數均能達成既定目標，成績斐然，將於會後報請行政院對執行良好的19項計畫，給予專案獎勵。

111年行政院管制計畫，公共建設14項及社會發展7項，由國發會列管；科技發展12項，由國科會列管，並由國發會於年度結束後會同相關審議機關召開會議，按執行績效、經費運用及政策建議等面向進行複核。國發會於本次委員會議中除報告評核結果及相關計畫重點成果外，並提出強化工程施工安全、提升計畫規劃品質與有效實行，以及計畫推動應扣合永續目標等未來精進建議。

重要執行成果包括：污水下水道用戶接管普及率增加1.48％，達到41.26％，並完成用戶接管數達到17萬2,905戶，使國家水資源循環利用；完成56處重要觀光景點建設，如參山管理處完成整修「梨山耶穌堂」，使教堂鐘聲相隔20年後再次響起、成為梨山新地標；社會住宅直接興建111年度新增1萬6,558戶，較110年大幅提高19.59％；包租代管實際累計媒合5萬7,233戶，等同創造了114個大型規模住宅社區，其弱勢戶比例約占5成，有效達成照顧弱勢族群及落實居住正義的目標；加強食安稽查與輔導，有效提升111年查驗合格率至95.3％，保障國人食的安全；中央管河川整體改善完工27.22公里、流域水岸生態友善及地景營造完工19.98公里，降低水患衝擊及美化水岸環境等。

龔明鑫指出，各機關去年在疫情衝擊下，仍展現良好績效，值得肯定，請各部會於行政院核定後從優從速獎勵執行良好計畫的相關同仁；另亦請各部會強化計畫規劃、執行，並落實相關政策及永續目標，展現政府施政效能；針對施工安全，龔主委特別強調工安及勞安的重要性，請各部會在推動計畫時，除了提升效率與品質外，對於工安與勞安絕對不能妥協，務必落實各項標準作業程序，達成零意外的目標。此外，為落實政府淨零轉型的政策方向，請各部會未來提送的中長程個案計畫，都要納入淨零、永續的思考和規劃，以利早日達成2050淨零目標。