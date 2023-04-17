遠雄集團旗下遠雄文教公益基金會今（17）日表示，每個孩子都是等待萌芽的小小種籽，遠雄文教公益基金會聚焦SDGs所倡導教育品質，長年投入全台各地偏鄉學校、育幼院，及陪讀中心等修繕活動，期盼從居住到教育，都能給予學童們良好環境，日前基金會動員36位企業志工，協助台北市兒童福利中心修繕半百老屋，總共8個層樓的兩側逃生梯，分組進行壁癌清除、填補及油漆粉刷等修繕工程，加強建築物的結構性安全。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，位在台北市信義區的台北兒童福利中心，專門收容社會局委託安置的失依兒少、受虐保護個案以及弱勢家庭子女；雖然地處寸土寸金的信義區，但成立逾54年來，因大樓屋齡老舊造成防水層老化，導致建物內牆壁、天花板壁癌嚴重，甚至磁磚水泥剝落、鋼筋外露，影響院內撫育24名兒少人身安全，遠雄文教公益基金會輾轉得知，決定發揮建築本業，號召企業志工前往修繕。

台北兒童福利中心育幼家庭採取家庭型態教養方式，提供親職教育、提升家庭功能，對於現階段居住在內的兒少來說，兒福中心就是他們的避風港，但是由於台灣地震頻繁，加上屋齡日益老化失修，恐怕造成安全隱憂，建築結構安全刻不容緩。

楊舜欽表示，遠雄文教公益基金會邀請36名企業志工，針對大樓地下1樓到頂樓，共8個層樓的兩側逃生梯，分組進行壁癌清除、填補及油漆粉刷等修繕工程，加強建築物的結構性安全。

楊舜欽表示，遠雄文教公益基金會長期投入公益修繕服務，除了落實聯合國發展目標的SDGs3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，以及SDGs 4「確保有教無類、公平及高品質的教育，及提倡終身學習」等目標外，更重要是提供兒少安全無虞的居住環境。

楊舜欽表示：「基金會成立以來，發揮建築本業核心能力，號召同仁捲起袖子組成志工團隊，開展公益修繕服務，構築孩童的夢想家園。有了安心的居住環境，院內兒少可以在學習課業上更專注，並且身心發展更自由，不再受建築體損壞而限制活動，也希望讓台北兒童福利中心育幼家庭，成為他們成長過程中永遠穩靠的安全港灣。」

楊舜欽表示，秉持著給予孩子快樂童年，期盼能在孩子揮灑精彩人生時盡一份心力，遠雄文教公益基金會自2016年起致力推動「公益修繕」服務，運用專業技術實地走入台灣各個角落，改善弱勢者、育幼院等居住空間，不僅建構完善的生活活動場域，更完整替孩子們築一個夢。