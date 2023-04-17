普發現金上路提振國內外觀光旅遊，看準此波商機，天成文旅繪日之丘鎖定家庭客群，自即日起至6月30日止推出「回嘉嬉遊-平日免費升等家庭房」住房優惠，凡於週一至週四入住精緻客房，享專案優惠價3,200元，並加碼免費升等原價9,200元溫馨家庭四人房，等同平均每人每晚花費800元，即可入住舒適四人房及免費使用飯店豐富童趣設施，闔家同遊，構築出溫馨歡樂的假期。

豐粹人文歷史文化的嘉義及遊憩資源豐饒的阿里山，一直是國內旅遊的熱門景點。擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘連續幾年由知名旅遊網舉辦票選中，獲得眾多網友支持，榮獲最美親子飯店殊榮，為家庭客遊訪嘉義的旅宿首選，飯店主題結合阿里山意象日出、山嵐，產生驚喜與共鳴。

天成文旅-繪日之丘擁有主題親子房、獨立車庫房及溫馨家庭房等，滿足全家出遊的住房需求外，另備有豐富設施，包括供應古早味零食餅乾與各式趣味遊戲的星空童樂室，孩童最喜愛的兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車等，營造具有童趣記憶的旅遊回憶，讓人感受天成文旅-繪日之丘的無窮魅力，創造滿滿甜蜜時光。