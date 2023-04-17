家樂福智利風提拉夏多內白酒750ml，350元，任選三件999元。（家樂福提供）

全聯澳洲愛格維酒莊有機紅葡萄酒－希拉茲SC灰皮諾白葡萄酒750ml，特價369元。（全聯提供）

全聯鑑賞家自行車卡本內－蘇維翁紅酒750ml，特價399元。（全聯提供）

city’super中野 BC赤色、紀州蜂蜜、綠茶梅酒720ml，每瓶690元，2瓶特價1035元。（city’super提供）

city’super法國傑哈貝桐（Gerard Bertrand）玫瑰海岸小瓶裝3入，特價1380元／組。（city’super提供）

city’super紐西蘭瑪麗亞莊園初戀滋味粉紅酒750ml，特價699元／瓶。（city’super提供）

超市量販春季酒展登場，業者觀察，酒類商品在物價齊漲下，銷售不減反增，即便在去年疫情下銷售也增加10％，尤以葡萄酒最熱門，今年有機葡萄酒也崛起，加上母親節將至，包裝精美可愛的梅酒、粉紅酒禮盒也是送禮首選。

看好葡萄酒商機，全聯日前於台北、新北、台中、高雄舉辦品酒會活動，平均單店單日業績成長翻倍，更趁勝追擊於4月21日～5月4日推出新世界葡萄酒大賞，單筆每滿1000元贈900福利點。全聯指出，為了拓展「紅金」商機，已與紅酒達人－林才右合作多年，溝通紅酒知識，每周五還會推出「周五紅酒趴」，購買指定推薦酒款享9%回饋，也藉由每年兩檔的葡萄酒促銷檔期，舉辦品酒會活動。

家樂福觀察，面對最近通貨膨脹物價齊漲，但是家樂福人氣最高的Ｗine Fair依然熱門，去年疫情嚴峻下，仍可看到酒展盛況，比較同期銷售也達近10%成長，今年春季酒展搶攻6000元商機，特別擴大規模，引進近2000支葡萄酒款，精選超過165支葡萄酒款，還有44支全新上架，並邀請6位知名品酒達人推薦評價。

家樂福進一步表示，今年義大利產地進口酒明顯增加，特別增加超過20款義大利葡萄酒，這次主打白葡萄酒、白甜酒、氣泡酒，亦特別受女性顧客喜愛。另最近進口酒款特別焦點，就是有機葡萄酒的崛起，在去年秋季酒展同樣受矚目，今年家樂福持續提倡歐盟有機認證、自然動力法與素食酒款等。

city’super觀察，兼具紅酒香氣及白酒清爽的「粉紅酒」近年在台展露頭角，也因易飲、顏值佳受到送禮青睞，從city’super銷售統計，近兩年粉紅酒在春夏銷售表現大增2成。今年即針對母親節祭出多款粉紅酒及梅酒優惠，其中梅酒在女性市場一直有居高不下的人氣，例如city’super熱銷的中野BC梅酒系列，在台長年累積不少鐵粉，檔期獨家祭出第二件5折優惠。

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