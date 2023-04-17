大陸金融界近日傳出多家知名上市銀行在2022年度向員工追索績效獎金，其中招商銀行追回最多，總額高達5824萬人民幣（約合台幣2.6億元）。陸媒指出，績效薪酬追索扣回制度是金融業「薪酬調整」的重要內容，此一制度指金融業高管和對經營風險有重要影響的員工，因未盡責以致造成重大違規或重大損失，將追回相關主管或員工的績效薪酬。

據《新浪網》報導，涉及追回員工績效薪酬的銀行包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等，這些銀行在2022年度報告中披露了績效薪酬追索扣回制度的建立和實施情況，部份銀行則披露了追索扣回的具體細節。

報導說，招商銀行2022年該行對2876名員工執行績效薪酬追索扣回，追索扣回的薪酬總金額5824萬元。若以該行去年員工總人數11.3萬人計算，被追回薪酬的員工數量佔比為2.55%。渤海銀行年報顯示，2022年該行追索扣回370人績效薪酬1760萬元，相當於人均被追回4.76萬元。

報導指出，和薪酬延期支付一樣，績效薪酬追索扣回制度也是金融業薪酬調整的重要內容。該制度是指金融企業高管和對風險有直接或重要影響崗位的員工，在自身職責內未能勤勉盡責，發生重大違法違規行為或造成重大風險損失的，金融企業不僅可以止付未支付的部分或全部薪酬，並可追回已發放的績效薪酬。

報導表示，績效薪酬追索扣回意在將員工薪酬與風險相掛鉤，以此約束金融企業高管和員工從事高風險的投機行為。

招聯金融首席研究員董希淼表示，建立績效薪酬追索扣回機制能夠在一定程度上減少銀行高管與員工的不合規行為，避免短視行為導致的銀行風險積累。