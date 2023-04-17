台北市大同分局民生西路派出所日前接獲民眾報案，表示有一名婦人獨自在環河北路快速道路與民權西路口徘徊恐生意外，請求警方前往協助瞭解，警員賴紀達獲報後立即趕赴現場瞭解情況。

賴員到達現場發現該名婦人無法清楚表達言語，疑似有失智症狀，因婦人身上無攜帶行動電話及其他明顯識別身分資料，只能先將渠帶回派出所休息及查證。期間該婦人一直喃喃自語「淡水老街」4個字，賴員研判婦人應與「淡水老街」有地緣關係，在警方細心查詢下，查知婦人為淡水分局中山路派出所受理的失蹤人口報案，且住家就在「淡水老街」附近，經電話聯繫其家人趕抵派出所將婦人接回，家人表示婦人患有阿茲海默症，上午獨自外出後未歸非常擔心其安危狀況，對於警方的協助表達萬分感謝，也頻頻讚歎警方找人效率快速。

大同分局呼籲，家中若有年紀較大的長者或患有失智症之親人，切勿讓其單獨出門，且應多利用手環記載姓名、家中電話及聯絡人，並配戴於手上，有助於協助返家或讓警方、熱心人士更容易協助聯繫家人，以避免發生意外。