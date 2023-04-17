這下廁所也要裝煙霧偵測了？有男子在網上分享，家中廁所馬桶裝了免治馬桶蓋後，某日突然發生「自燃」狀況，所幸家人都在家中，發現這樣的情況，趕緊將火勢撲滅，而免治馬桶蓋底部也燒成焦黑，而水箱的部分也被燻黑，幸虧這場火沒有釀成更大的災害，男子也鬆了一口氣「感謝老天保佑！」。

一名男子在臉書社團「水電DIY技術研習社」發文，並上傳1張照片，他表示家中廁所的免治馬桶蓋「自燃」，好險有家人正好在家，及時將火撲滅；從照片中可見，馬桶蓋底部燒成焦黑，連帶馬桶水箱也被燻黑，畫面非常驚人！

男子家中加裝的免治馬桶突然起火自燃，嚇得他趕緊滅火。（翻攝自臉書水電DIY技術研習社）

網有見免治馬桶蓋自燃狀況也嚇壞，紛紛留言表示「找廠商理賠」、「也要看看是不是人為的」、「這下廁所也要裝煙霧偵測了」、「消防局申請火災鑑識，向廠商求償」、「有用電的都有機會」、「除了機器本身問題，浴室用電環境和線路也要查查，不然還是會發生」、「電子的東西，品管做的再好，也沒有100%無瑕疵，只是大品牌要求償比較沒問題」。

這起免治馬桶蓋「自燃」情形發生後，免治馬桶的品牌商臉書官方小編也主動和當事者聯繫表示，「在此謹代表和成公司表達最誠摯的歉意。請問方便私訊小編提供您的聯絡方式嗎 ? 我們會將立即派員與您聯絡了解情況」，也獲得網友喊讚表示「主動處理给個讚」、「認真主動來面對喔！讚」、「有官方小編回覆先給讚，後續狀況還有很多事情」。