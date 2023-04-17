LINE Bank表示，若想到百貨採買化妝品、服飾、3C用戶或生活所需的民眾，可參考LINE Bank各家百貨優惠，到新光三越、三井OUTLET、京站時尚廣場台北店及小碧潭店、統一夢時代購物中心、南紡購物中心使用LINE Pay綁定快點卡付款，即可享LINE Pay提供的消費優惠。

其中，京站時尚廣場台北店及小碧潭店、統一夢時代購物中心單筆消費滿2,000元，就能抽最高188點紅包；到新光三越指定化妝品櫃位，單筆消費滿3,000元，更享100點回饋。此外，6月底前只要到LINE Bank開戶綁定，或刷快點卡單筆滿千，就享有一次機會抽中iPhone 14。

另，4月23日前，至京站時尚廣場、統一夢時代購物中心、南紡購物中心以LINE Pay綁定快點卡付款，即享「天天LINE Pay日」活動優惠，單筆消費滿2,000抽最高LINE POINTS 188點紅包，等於獲得近9折優惠。

美妝品方面，4月26日前前，到全台新光三越購買化妝品，以LINE Pay綁定快點卡付款，在指定化妝品櫃位，單筆消費滿3,000元，就享LINE Pay活動回饋LINE POINTS 100點。

至於三井OUTLET，6月30日前，每周六日至可於「LINE Pay 好康地圖」領取88元專屬優惠券，單筆消費滿2,000元即可使用享受現折回饋。

LINE Bank表示，為與全民歡慶普發6,000元入帳，LINE Bank「全民同享抽iPhone」活動持續進行中，6月30日前，當月在LINE Bank完成開戶（並同意帳戶綁定LINE 帳號／限新戶），或刷卡單筆滿1,000元，即可獲得一次抽獎機會，抽獎機會無上限，每完成一次任務、每刷卡一次，就增加一次抽獎機會。