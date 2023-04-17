桃園升格已逾8年，但9項圖書指標全敬陪末座，且與其他五都差距甚大，前市府蓋了全台最美圖書館，仍無法力挽狂瀾，遭斥空有硬體，要求新市府洗刷文化沙漠汙名，但文化局長邱正生卻不識「423世界閱讀日」，讓藍營也堪慮。文化局坦言升格較晚，且分館數量少、面積小，隨著新總館開幕營運，相關閱讀統計數據預期會大幅成長，統計名次可望再往前邁進。

議員楊朝偉說，根據國家公共資訊圖書館去年發布的圖書統計，桃園圖書重要指標全慘輸其他直轄市，像是藏書量、全年圖書借閱冊數、借閱人次、閱覽人次、推廣活動場次都在六都敬陪末座，而且落後其他五都一大段距離。

楊朝偉說，像是借閱冊數桃園僅460萬，新北、台中、高雄都破千萬，第5名的台南也有759萬，幾乎快桃園2倍，桃園的藏書量更不到台北和新北的一半，也比高雄和台中短少近200萬本。

議員徐其萬也說，桃園電腦數量、志工人數、幼兒推廣場次等也全部殿底，桃園市升格8年來都在原地踏步、落後到底，顏面無光，要求文化局徹底檢討，期許新團隊迎頭趕上，洗刷「桃園文化沙漠汙名」。

議員錢龍則詢問文化局長邱正生即將到來的4月23日是什麼日子，但主管圖書業務的邱正生竟狀況外，先是靜默、搔頭，再乾笑說「對不起，我...」，同仁連忙拿下口罩打暗號，讓錢龍也搖頭說：「是很重要的日子耶！是我們世界閱讀日！一定要清楚了解，跟我們息息相關！」直指唯一排名第二的持證比例高是因綁定市民卡，感嘆多項指標都敬陪末座，呼籲提升人均擁書數，增加講座和互動繪本閱讀。

邱正生說，桃園最晚升格，過去購書預算較少，但升格後有逐年增加，會持續推廣容易借閱方式，像是圖書證綁定市民卡等，也會增派行動書車到偏遠地區，讓更多民眾都能享受圖書資源，童演童語閱讀推廣活動也會持續辦理。

文化局指出，桃園圖書館分館數量相對於其他5都圖書館，數量偏少且面積偏小，導致歷年國立公共資訊圖書館統計資料，包含借閱人數、人均比例、活動場次與參與人數等數據皆居於末端。

文化局說，根據教育部公布去年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，桃園市立圖書館榮獲獎項包括「民眾每人資源投入經費」第1名、「民眾持證比例表現」第2名、「民眾每人網站資源使用次數」第2名等5個獎項，相信隨著新總館開幕營運，桃園市閱讀力會持續提升。