第41屆香港金像獎於昨(16)日盛大展開，現場眾星雲集、星光熠熠，連楊紫瓊都現身頒獎。豈料，卻出現不少插曲，不僅先前製作的紀念特刊將劉青雲的名字印錯，頒獎環節時還有女星跳過得獎者的名字而引發眾怒，此外，劉德華也口誤了，但他鎮定應對，而好友鄭秀文也高情商幫他救場。

在本屆金像獎的頒獎環節時，女星王丹妮與劉俊謙負責頒發最佳編劇獎，然而，當獎項公布是由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌、麥天樞獲得時，王丹妮似乎因不會唸「麥天樞」的「樞(音同書)」字，而向身旁的劉俊謙詢問，而他則喊出《神探大戰》來解圍，王丹妮此舉事後在網路上引發眾怒，而她也在IG上以限時動態的方式道歉了。

另外，在影壇打滾多年的劉德華，此次負責頒發最佳女主角獎，在頒獎前，他一一評價五位女星，並對好友鄭秀文表示：「沒什麼和你講的，想跟你說，我愛你。」而鄭秀文在台下也伸手比心回應。此外，劉德華在頒獎時其實也「口誤」了，只見他開口唸出得獎者時，不小心將電影《流水落花》唸成《落花流水》，不過他卻相當鎮定，並在鄭秀文上台時，大方擁抱。

關於劉德華口誤一事，鄭秀文下台後到後方受訪時，也調侃：「劉德華講錯戲名！是『流水落花』不是『落花流水』啊！」更笑著表示不要緊，並再度感謝他，「華仔幫了我好大一步，想再一次多謝華仔。」高情商幫好友打圓場的發言，也引發網友大讚。