有立委質詢問教育部長潘文忠，知不知道有國中課本使用大陸用語，將馬鈴薯稱之為「土豆」？潘文忠驚呼「台灣教科書怎麼可能使用中國大陸的用詞？」，出版社若誤寫，會請他們更正。傍晚康軒出版社也道歉。但有專家強調，課文本身沒有不妥，是部分人士出於意識形態而曲解。臉書粉專「興趣使然的路人」則指出，課文是為了突顯生物學學名的重要性，使用「土豆」當作例子不是剛好而已嗎？

日前有網友於臉書貼文表示康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，三格漫畫中，學生A說：「上周末跟家人去餐廳吃到一道糖醋土豆絲，超好吃的。」學生B疑惑地說：「什麼？土豆那麼小又硬，怎麼切絲啊？」學生A回答：「啊？土豆很大顆啊？我說的土豆跟你說的土豆是同一種嗎？」旁邊的解說欄則註明：「馬鈴薯、花生都常被稱為土豆，但兩者是不同的物種。科學家為方便彼此溝通，便制定了由兩個拉丁文構成的學名，當作共同區分、歸類與命名生物的方法。」

根據《中時新聞網》報導，中華語文教育促進協會理事長段心儀對此表示，原先她以為康軒版課本是直接把馬鈴薯稱之為土豆，跟台灣習慣不符，就不太妥當，但看了課文後，發現其實只是介紹各地稱呼方式不同，出版社並沒有錯。現在很多餐廳都有一道涼拌菜是醋溜土豆絲，所以讓學生知道同一名稱指涉不同事物，這本來就應該是素養教育的一環，因為素養教育的宗旨就是「知識要用在生活中」。

《教育部重編國語辭典修訂本》，土豆底下的解釋有3個。（圖／取自教育部國語辭典修訂本）

興趣使然的路人今(17日)發文表示，光是看這個章節名稱，跟這個漫畫，應該就可以猜到編課本的老師想要表達什麼事情吧？就是因為不同地區、不同語言對同一個物種會有不同的名稱，或是一個名稱被用來代表不同物種，生物學家才會為了減少溝通時的誤會，統一使用拉丁文學名。

「為了突顯生物學學名的重要性，使用『土豆』當作例子不是剛好而已嗎？」他直言，一般人就算了，立法委員的理解能力這樣真的沒問題嗎？也有網友指出，連綠媒都在6年前就用「土豆」來稱呼馬鈴薯了，不懂到底還在「中國詞」什麼？