SOGO復興館「地方野食力春季地域物產展」即日起至4月23日登場。（SOGO提供）

三小市集豐盛茶香禮活動限定禮組，799元起。（SOGO提供）

為響應世界地球日，遠東SOGO百貨復興館邀請到永續食農精神的三小市集，於今（17日）至4月23日在復興館9F中庭推出「地方野食力春季地域物產展」，網羅雲嘉南地區共23家優質青年品牌、農家職人、永續職人等，一同推廣友善耕作的食農產物。

「三小市集」為國發會支持、推動雲林地方創生的在地團隊之一，並推動友善農業與青年參與地方、連

結生產者與消費者，並與在地青年發揮設計專長，將食材多元加工創造新價值，其推出的禮盒產品及

好田認養服務，受多家知名科技公司、金融業者買單，目前也有兩款商品上架到百餘家知名連鎖超商，以穩定價格向農民採購，有效提升生產者從事友善農業的意願，進而讓土地恢復生機、創造在地就業機會。

在將至的世界地球日期間，「三小市集」在SOGO復興館推出「地方野食力春季地域物產展」，活動不僅集結春季好食材、傳遞地方飲食文化，也推動母親節永續送禮、親子永續餐桌等行動，活動期間現場消費滿2000元以上即可參加抽獎。