中共航空母艦山東號本月8日至10日在台灣東部外海參與環台戰備警巡及聯合利劍演習，此後繼續在日本沖繩縣宮古島附近海域活動。據日本防衞省17日通報稱，山東號航母已經駛至日本最南端的沖之鳥礁東南偏南海域，距離美國戰略重地關島最近的位置僅約710公里。

《東網》引述日本防衞省統合幕僚監部發表聲明稱，共軍山東號航空母艦編隊上周一（10日）至上周四（13日）在日本沖繩縣宮古島西南方、南方、東南方的海域活動，最近時與宮古島只有220公里。

該編隊上周五（14日） 駛至沖之鳥礁西南方520公里海域，截至周日（16日）的最新位置是沖之鳥礁東南偏南710公里海域，即是關島以西的海域。

報導說，值得留意的是，共軍另一航空母艦遼寧號去年12月駛出第一島鏈巡航期間，亦出現在沖之鳥礁與關島之間的海域，距離關島約648公里。

防衛省日前曾指出，山東號艦載殲-15戰機上周一至周日期間升降140次，艦載直升機升降70次；若由本月7日開始統計，山東號艦載機隊累計升降330次。

此外， 解放軍055型驅逐艦延安號、052D型驅逐艦焦作號、054A型護衞艦柳州號及許昌號、901型綜合補給艦查干湖號、903A型綜合補給艦駱馬湖號先後加入成為山東號航空母艦編隊。