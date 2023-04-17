金曲歌王蕭煌奇出道逾20年，他曾奪下亞運銅牌，後來他在西餐廳駐唱，推出專輯卻反響平平，直到林宥嘉在《超級星光大道》翻唱他的歌曲，才讓蕭煌奇被大眾注意，蕭煌奇雖是視障人士，不過他個性樂觀，且勇於嘗試新事物，時常透過社群與網友們互動；蕭煌奇今日PO文表示買了新車，令萬名網友湧入回應。

蕭煌奇今（17）日在facebook發文：「來牽新車…誰要當我第一個乘客呢？」照片中蕭煌奇坐上全新休旅車的駕駛座，車上有著紅色的大蝴蝶結，他從車窗探出頭，十分有鏡頭感，在車子內蕭煌奇戴著墨鏡，但仍可以精準朝著鏡頭微笑，貼文吸引2.7萬網友朝聖，有萬名網友湧入留言「末班車要開了」、「這才是真正的『玩命關頭』」、「只要搭上這輛車，以後跟蕭煌奇老師就是生死之交了！」、「蕭煌車」、「自動駕駛？還是嘸湯！」、「上車就是搭上人生末班車」、「報名了，感覺好刺激」。

蕭煌奇的歌曲〈末班車〉情感真摯，唱出送別的心聲，不少網友拿歌曲開雙關玩笑，蕭煌奇也沒有生氣，展現高EQ，幽默個性很受大家喜歡。蕭煌奇出生就罹患先天性白內障，失明情況直到4歲時動手術才改善變成弱視，雖然和一般人相比有些模糊，但還有些許視力，直到他15歲那年因打電動造成後天青光眼，神經萎縮後他再度失明。