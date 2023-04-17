中南部本周有望解渴，中央氣象局指出，明（18）日花東地區、恆春半島有局部短暫雨，花東地區有局部較大雨勢發生機率，午後北部山區、中南部有零星短暫陣雨的機會。氣象局也發布高溫資訊，台南市、高雄市為橘色燈號，有連續出現36度高溫的機率，屏東市為黃色燈號，高溫約在36度左右。

氣象局預測未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局表示，明天各地多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，花東有局部較大雨勢發生的機率，中午過後北部山區、中南部地區雲量增多，有零星短暫陣雨的機會；溫度方面，清晨嘉義以北及宜花低溫約19到21度，南部及台東約22、23度，白天東半部高溫28、29度，西半部高溫約30到33度，南部近山區有機會出現36度左右高溫。

氣象局分析一周溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，周三（19日）北部海面有鋒面接近，水氣增加、天氣轉為不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢，其他地區多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨，台東局部地區有焚風發生機率；周四、周五（20日、21日）鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中周四有局部較大雨勢發生機率，周五水氣逐漸趨緩，花東地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周六（22日）環境場為微弱東北風，水氣仍多，迎風面的北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；下周日（23日）各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨；下周一（24日）另一鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。