在遶境活動前，同安二奉堂預先到東港嘉蓮宮參香答謝並舉行一年一度的祖廟東港開基大清府嘉蓮宮謁祖進香暨慶讚。（鄧博仁攝）

同安村二奉堂為感念同安北極殿，特地在建廟百年禮斗法會到來前，特地成立藝文軒並有許多陣頭參與遶境。（鄧博仁攝）

同安村二奉堂為感念同安北極殿，特地在建廟百年禮斗法會到來前，特地成立藝文軒並舉行開館典禮。今年擔任表演的舞者都來自不同領域，有老師，有學生，也有來自職場的達人。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉同安村「同安北極殿」開基玄天上帝奠基建廟百年禮斗謝恩既遶境活動第二天一早，北極殿及二奉堂隊伍前往溪州代天府邀請參與盛會。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉同安村「同安北極殿」開基玄天上帝奠基建廟百年禮斗謝恩既遶境活動第二天一早，北極殿及二奉堂隊伍前往溪州代天府邀請參與盛會。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉同安村「同安北極殿」開基玄天上帝奠基建廟百年禮斗謝恩既遶境活動第二天一早，北極殿及二奉堂隊伍前往溪州代天府邀請參與盛會。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉同安村「同安北極殿」開基玄天上帝奠基建廟百年禮斗謝恩既遶境活動第二天一早，北極殿及二奉堂隊伍前往溪州代天府邀請參與盛會。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，遶境隊伍都以徒步進入每個村落。（鄧博仁攝）

由老師傅傳承給國中、小朋友的同安村傳統藝陣神龍隊，走到任何一個村落表演，都備受矚目，並獲得許多掌聲。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，遶境隊伍都以徒步進入每個村落。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，遶境隊伍都以徒步進入每個村落。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，遶境隊伍都以徒步進入每個村落。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動中，主客雙方乩身相見歡。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，小朋友滑著滑板車追陣頭看表演。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，許多大學生返鄉參與。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，許多大學生及小朋友參與。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，米崙神龍宮邀請溪州代天賦入內安座。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，屏東縣長周春米（中）在第二天同安村本村遶境前特地出席起轎儀式。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，屏東縣長周春米（中）在第二天同安村本村遶境前特地出席起轎儀式。（鄧博仁攝）

同安村二奉堂為感念同安北極殿，特地在建廟百年禮斗法會到來前，特地成立藝文軒並有許多陣頭參與遶境。（鄧博仁攝）

同安村二奉堂為感念同安北極殿，特地在建廟百年禮斗法會到來前，特地成立藝文軒並有許多陣頭參與遶境。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動隊伍，大多以步行走完全程。（鄧博仁攝）

同安北極殿奠基百年慶活動，米崙神龍宮入同安二奉堂安座。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動中，主客雙方乩身相見歡。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動第二天晚間，進入最高潮。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動第二天晚間，進入最高潮。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動第二天晚間，溪洲代天府朱老千歲與辛丑正科代天巡狩趙大千歲安座休息於同安二奉堂。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動第二天晚間，溪洲代天府朱老千歲與辛丑正科代天巡狩趙大千歲安座休息於同安二奉堂，遶境隊伍也趁機會享用晚餐。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動第二天晚間，進入最高潮。（鄧博仁攝）

同安北極殿開基玄天上帝奠基建廟百年活動，北極殿的神龍隊備受矚目。（鄧博仁攝）

屏東縣南州鄉同安村「同安北極殿」開基玄天上帝奠基建廟百年禮斗謝恩既遶境圓滿結束。共超過10間宮廟及20多陣的陣頭遶境隊伍共襄盛舉，遶境隊伍長達1公里以上。

在遶境活動前，同安二奉堂預先到東港嘉蓮宮參香答謝並舉行一年一度的祖廟東港開基大清府嘉蓮宮謁祖進香暨慶讚。緊接著展開為期兩天的同安北極殿建廟百年遶境活動，一連兩天在屏東大太陽底下的遶境活動，對遶境隊伍是一場體力與耐力的考驗「因為信仰所以我們不怕累，就讓我們一起陪王爺回娘家陪上帝公一同走訪鄰近的友宮巡視同安村」同安二奉堂主任委員葉季庭以感恩的心參與這場盛會。

她感性的說，「何等榮幸與福氣，在晚餐時刻溪洲代天府朱老千歲與辛丑正科代天巡狩趙大千歲安座休息於同安二奉堂，遶境隊伍也趁機會享用晚餐。」

屏東縣長周春米、縣議員周碧雲、南州鄉長劉美吟等人在第二天同安村本村遶境前特地出席起轎儀式，在縣長周春米恭請玄天上帝上轎後，遶境隊伍徒步遶境整個村莊，活動到了第二天晚間劃下句點前，整個同安村在兩小時不間斷的鞭炮煙火中慶祝及歡送所有遶境隊伍。周春米表示，她很重視文化教育，特別撥經費補助同安國小及這次神龍隊的舞龍，讓神龍隊以全新龍的外貌跟大家見面。

慶典前，同安村傳統藝陣神龍隊，抓緊每個假日時間練習，神龍隊龍腳都是由同安村莊子弟組成，多半是國中、國小學子組成，利用課餘時間在廟口由神龍隊老師傅教導希望將神龍隊最好的一面呈現給大家。北極殿神龍隊已有60年歷史，是南州迎王重頭戲之一，因為全部都是在地子弟兵，同安國小也將神龍表演列為重點教學，是同安村學子必學課程，期能保留此優良文化。

同安村二奉堂為感念同安北極殿，特地在建廟百年禮斗法會到來前，特地成立藝文軒並舉行開館典禮。今年擔任表演的舞者都來自不同領域，有老師，有學生，也有來自職場的達人，他們在今年1月初接到徵召後，就積極參與，利用休息閒暇時到二奉堂堂前練習，隨著時間越來越接近， 藝文軒所有成員加緊練習，還有人練到脖子不適，一樣不畏辛苦持續排舞，就是要給大家呈現最完美的舞姿，並期盼遶境活動能圓滿成功。

一般文史研究對於「交陪境」的定義，是自清代以來的地方社區寺廟，如「街廟」、「祭祀圈」、「以一個主祭神為中心，共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位」，為敬神活動而相互交誼贊助的結盟關係。這次同安北極殿建廟百年遶境活動，北極殿及二奉堂也以此種心情到溪洲代天府及隔壁村落宮廟參香，並邀請一同參與此次的遶境。

同安北極殿玄天上帝信仰由林姓祖先於民國12年奉請來台，安居於屏東縣南州牛埔庄（現為同安村），村民因長期受玄天上帝的庇祐，而成為全庄信仰主神，進而建廟奉祀，現今廟宇於民國六十三年興建竣工，之後再整修廟頂剪黏。 因信仰，教育，同安村孕育出許多各領域的人才，為感恩上帝公守護同安村這片土地，感恩家鄉的教育，適逢上帝公安座於同安100週年之際，北極殿在主委林素玲的邀約與委員們共同研議，盛大舉行玄天上帝在同安村100年的慶祝盛典，並以感恩的心來叩謝玄天上帝。

期許透過此盛典，效法北極真武玄天上帝報孝親恩、孝敬父母尊長、敦親睦鄰。並推廣玄天上帝信仰文化交流與傳承。進而學習玄天上帝修道之恆心，濟世渡人之傳道宗旨，積德行善達到長生久世、廣結仙緣，得道成仙無量度人。