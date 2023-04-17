徵才廠商詳盡介紹公司簡介與薪資福利說明，讓現場求職者了解各項職缺工作內容。(圖／金門就業中心提供)

即將於金門展店的麥當勞吸引不少民眾應徵職缺，顯見該廠商對於金門民眾的吸引力。(圖／金門就業中心提供)

昇恆昌與金湖飯店備戰小三通及開放陸客來金之觀光人潮，大舉徵才以補實一線營運人力。(圖／金門就業中心提供)

即將於金門展店的麥當勞與昇恆昌及金湖飯店，今(17)日下午在勞動部金門就業中心二樓舉行聯合徵才活動，48個職缺吸引了近百人爭相前來應徵，瞬間擠爆活動會場；在徵才廠商詳盡介紹公司簡介與薪資福利說明後，經過馬不停蹄的面試，初步媒合率近60％，錄取者將於廠商確認後通知上班。

金門就業中心表示，因應疫情趨緩，觀光旅遊業逐漸復甦，為協助失業民眾盡快找到工作，也幫缺工雇主即時找到合適的人才，特別結合金門縣榮民服務處共同為和德昌股份有限公司(麥當勞)、昇恆昌及金湖飯店舉辦現場聯合徵才活動，提供48個職缺，吸引了近百名鄉親到場求職，其中還包含不少榮民榮眷。面試結束後經初步統計，媒合率近60％，補實廠商缺工的問題。

金門就業中心主任張哲銓則表示，本次的現場活動提供求職面試平台，未來將持續辦理以滿足求職者與廠商各方的需求，提供更優質服務，歡迎有需求的民眾隨時來電洽詢。另地區尚有許多廠商急需用人，有求職需求民眾可利用「台灣就業通」(www.taiwanjobs.gov.tw )網站了解相關徵才訊息或至金門就業中心洽詢，將提供專人服務，服務電話：082-311119。