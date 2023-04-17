112年台北市青年盃滑冰錦標賽16日完美落幕，娛樂及競技兼具成了這項賽事的傳統，除了近年廣受好評的家庭娛樂組外，也有多名不到10歲小將展現自身天賦，未來潛力不可限量。「花滑一姐」丁子涵則是透過這次青年盃以賽代訓檢視自身調整狀況，備戰即將到來的新賽季。

丁子涵這次青年盃報名了藝術滑冰長、短曲項目，而非公開菁英組長、短曲，狀況相當罕見。教練陳國文提到，「頂尖選手技術上在國際舞台上並沒有太大差異，這次比賽希望丁子涵在技術以外的部分多加調整。另一方面，她去年亞錦賽後遇到發育問題，身體急速成長，讓體能跟上技巧是她現階段的課題，青年盃算是個檢視這段訓練成果的重要指標。」

陳國文表示，發育期的問題及訓練瓶頸每個選手都會遇到，撞牆期可長可短，端看教練與選手如何找到最適當的方式克服困難。丁子涵透露，去年12月亞錦賽後，跳躍成功率急速下降，讓她得正視這問題，除了骨架變大造成敏捷度、肌力下降外，體力更大受影響，甚至曾經一首曲子都溜不完，發育的問題顯然讓她相當苦惱。

這次藝術滑冰賽事中，丁子涵出現了不止一次跳躍失敗的狀況，她坦言，「狀況真的不是特別理想，因為身體變化的緣故，熱身時間得比以往更長，雖然這陣子針對體力做很多強化，但熱身節奏還是沒控制好，所以表現落差有點大。」

雖然目前遭遇瓶頸，但對丁子涵來說，去年經歷了四大洲錦表賽及亞錦賽後，身心靈都有了不小成長。現在的她能以更成熟的心態面對比賽及處理失誤，更不會因為失敗而鬧彆扭。丁子涵說：「觀眾的歡呼對我而言曾經是種壓力，那是一種被檢驗成績的感覺，自己內心會有『沒成功就是失敗者』的想法，但這次出國比賽面對著四面的觀眾，他們的支持、歡呼已經讓我不再有這種想法了。」

新的賽季即將在7月展開，丁子涵與陳國文教練屆時也將前往加拿大多倫多進行訓練，備戰新賽季，陳國文教練表示，「新賽季的音樂已經選定，只差動作上的編排，將會針對她的身體狀況做調整，目標放眼8月的亞錦賽及9月的挑戰者系列賽。」

北市青年盃滑冰錦標賽圓滿落幕，台北市體育總會滑冰協會特別感謝贊助商Hanamitzu花甜，提供低齡組以下及公開組得獎者波波球花束。也謝謝勤紘科技提供全方位的5G雲端及WiFi6無線網路，讓賽事能順利舉行。本年度台北市中正盃滑冰錦標賽改採電子計分，程式由台北市滑冰協會自行研發，已大幅改善以往人工作業計算速度過慢的問題，相信日後賽事舉辦能夠更加成熟完美。