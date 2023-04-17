經濟部能源局傳出將祭出新的「限溫令」，針對用餐時段做出限制，要求用戶將冷氣溫度控制在23度上下，並會先針對連鎖餐飲業、旅館等地點試辦至明年底，最快2025年正式納管，消息一出引發外界熱議。對此，媒體人張禹宣今（17）日就表示，「真正的始作俑者，與未來息息相關的人，是2018年時任行政院長，2024即將參選總統的賴清德」。

張禹宣今日在臉書上PO出一篇「生不出發電，就解決用電的人」的文章表示，民進黨的「限溫令」，從17日開始要求20類營業場所在用餐期間不得低於22℃，否則最高開罰10萬元。外界聚焦的重點，在於法源依據何來？甚至有人拿出對岸的《公共建築室內溫度控制管理辦法》第三條 公共建築夏季室內溫度不得低於26℃，冬季室內溫度不得高於20℃，譏諷綠紅一家親。

不過張禹宣也提到，「實則確實有法源，根據《能源管理法》第八條第二項，所發布的行政命令《指定能源用戶應遵行之節約能源規定》」，張禹宣説，這是民進黨的依據，但真正的核心還是在於目的，說穿了就一件事「解決不了發電問題，就解決用電的人」。

張禹宣點出，事實上不只「限溫令」，光是今年各地頻傳停電，了解後才發現都是台電的「計畫性停電」，以16日來說，台北高達32℃的高溫，台電缺針對深坑、文山、木柵，以「設備檢修」為由計畫性停電。張禹宣強調，真正的問題都源於「供給量」不夠充裕，最大的原因在於原訂核二廠三月停役後，本該補上的大潭八號燃氣機組，卻未能如期發電甚至將拖延至6月才能測試，這空窗期才是真正讓民進黨緊張的原因。

張禹宣更說，「但就算補足了大潭8號機組的130萬瓩，加上核一與大林電廠，以及大潭七號機組的歲修，缺口高達260萬瓩，依然遠遠不足。更別討論額外增加的空氣汙染，不夠穩定的再生能源根本不是選項」，張禹宣坦言，「比起究責等著下台的王美花、2024之後不關她的事的蔡英文，真正的始作俑者，與未來息息相關的人，是2018年時任行政院長，2024即將參選總統的賴清德」。

張禹宣更指出，當年擔任行政院長的賴清德喊出「台灣發電沒有不夠用，卻被渲染成缺電」、「即使沒有核電，也不會因此缺電」等語，這讓張禹宣最後也擔憂，「當年誇下豪語解決五缺的賴院長，最後跳票。試問未來想當總統的賴清德，要如何解決缺電問題？還是最後，解決用電的人？」