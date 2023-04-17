中國外交部副部長馬朝旭離開澳洲、抵達南太平洋島國斐濟之後，中斐兩國在外交方面再度面臨緊張關係。據澳洲廣播公司（ABC），去年底新上任的斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）對馬朝旭的來訪避而不見。

報導指出，剛剛結束訪問澳洲的馬朝旭，原計劃在斐濟首都蘇瓦與多名高階代表舉行會談，其中包括去年12月底新上任的總理拉布卡。然而，由於拉布卡近期因親屬過世休假，他建議馬朝旭與斐濟副總理舉行會談。

不過澳洲廣播公司指出，中方在上週五早晨已和斐濟副總理見面，但當天上午返回工作崗位的拉布卡並沒有出席會談。

中國駐斐濟大使館發布的新聞也證實，斐濟派出的高階官員為議會議長拉拉巴拉武、副總理卡米卡米加和總理府助理部長圖布納，拉布卡最終未出席。

報導認為，這一事件有可能加劇中國官員與拉布卡政府之間的緊張關係；與上一屆斐濟政府相比，拉布卡政府對北京採取明顯的懷疑態度。

目前，中國外交部沒有對此事做出表態，中國官媒也沒有對馬朝旭無緣會見斐濟總理的消息進行報導。

紐西蘭坎特布裡大學（Canterbury University）教授布萊迪（Anne-Marie Brady）認為，「在為什麼不能和中國外交部副部長會面這件事上，他有一個非常真實合理的藉口，但考慮到拉布卡總理最近幾週對中國的評論，這確實有點不尋常。」且對中國而言「很丟面子」。

布萊迪指出，雖然斐濟與中國的合作仍在持續，但斐濟也正表達國家安全方面的擔憂。「因此，（斐濟在）試圖維護國家安全、維護經濟安全的同時，就像是在畫圈，與中國同時達成這兩件事是相當困難的，因為我們在過去看到，如果太平洋夥伴對中國的行為表達憂慮，中國就會懲罰他們。」

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務研究員史林（Graeme Smith）分析，雖然斐濟是中國「最現實可行的區域合作夥伴」，但中國對斐濟也存在擔憂。「斐濟有了一個不如巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）那樣，對北京那麼順從和友好的政府」，他補充說，「中國是基於過去幾個月不太穩定的情況而決定造訪斐濟的，在經歷了一系列的挫折之後，中國駐斐濟的大使會受到很大的壓力。」

今年3月，斐濟政府宣布將台灣駐斐濟代表處復名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，同時恢復其外交特權。報導指，大陸外交部至今對此並未做出明確表態。