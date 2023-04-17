第10屆國際展能節職業技能競賽於2023年3月22至25日在法國梅斯舉辦，台灣國手們勇奪8面金牌、9面銀牌和3面銅牌，總獎牌數排名榮登世界第3，副總統賴清德今(17)日於台北喜來登大飯店親自頒獎。

第10屆國際展能節職業技能競賽原定於2021年舉行，但受疫情及俄烏戰爭影響，競賽歷經延後及取消等波折，之後終於在今年3月下旬舉辦。

賴清德致詞表示，國手之路不輕鬆，必須要以堅強的毅力應對，感謝裁判長等培訓行政團隊背後默默支持，這也展現了政府對身心障礙者的重視，期許勞動部了解身心障礙朋友的職涯需求，激發出更多潛能，「台灣除了半導體外，也有很多的隱形冠軍」。

本屆勇奪「西餐烹飪」職類金牌的國手沈方惠表示，要想辦法克服天生左手的障礙，熬過備賽5年以上的時間，過程非常艱辛，但扛著眼淚也要走過，非常感謝我的老師、學長及家人們的陪伴。

榮獲「CAD機械設計製圖」職類金牌的國手張丞瑨說，曾經也有不被看好的時候，但一轉念體認到這是人生必定會面臨的課題，多以平常心看待，讓自己能更有自信地去比賽」。

勞動部表示，勞動部頒發給獲獎金牌國手每人120萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元的獎金，希望未來國手們將這些技能延續到更多面向，堅持突破障礙、勇往直前的力量。