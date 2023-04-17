台北市長蔣萬安選前承諾增加北市府「新移民事務委員會」新住民代表名額，也欲設立新住民事務服務辦公室，民進黨台北市議員許家蓓指出，至今未見新住民辦公室成立，委員會成員數也未增加，市政白皮書關於新住民政策更只有「強化新住民服務」一句話帶過，質疑蔣萬安政見跳票。民政局回應，辦公室將在6月底成立，明年也會增聘新住民委員。

許家蓓今在台北市議會質詢時表示，台北市研考會3月底才將市政白皮書公開上網，雖然洋洋灑灑列出113項政策目標，卻有一大部分內容草率帶過、抽象簡陋，舉例來說，新住民政策僅一句「強化新住民服務」，完全是為了交差，趕鴨子上架。

她也提到，蔣萬安選前承諾設立新住民事務服務辦公室，也欲將北市府「新移民事務委員會」具新住民身份代表人數增為5人以上，至今卻未見代表人數增加、辦公室沒成立，市政白皮書更未提及相關內容，質疑蔣萬安新住民政見根本跳票。

民政局長陳永德表示，新住民事務服務辦公室將在6月底成立，而明年重新辦理新移民事務委員會遴選時，將增聘新住民委員。研考會主委俞振華則允諾改善市政白皮書新住民政策內容，並強調市府每項政策有一定進度，4月底會先報告1至3月辦理情況。

許家蓓補充，除了新住民事務服務辦公室，蔣萬安選前也承諾設立都市原住民權益維護委員會、勞工政策諮詢會及人口政策委員會，至今卻仍在籌備中、尚未成立，批評蔣萬安選前開支票，選後卻是動作慢吞吞，達成率掛蛋。

勞動局長高寶華表示，勞工政策諮詢會成員包含勞工代表、產業代表、學者專家及市府當然委員，相關名單正在籌備中，預計能在6月成立。原民會主委巴干．巴萬 Bakan Pawan則表示，原民會1月規畫都市原住民權益維護委員會，預計7月底前成立。

許家蓓認為，蔣萬安上任百日只想用撒幣政策讓人民有感，其餘軟硬體建設及政策推動卻是慢吞吞，難怪施政滿意度吊車尾，提醒蔣盡快強化其他生育、人口、托育、勞工及各族群照護政策，否則很快會被看破手腳，呼籲市府團隊不要讓蔣萬安政見淪為紙上談兵，辜負台北市民期待。