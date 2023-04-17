生策中心表示，第25屆國家生技醫療品質獎，共有2金、7銀、19銅獎，總計28個醫療團隊與企業產品脫穎而出；今(17)日獲蔡總統接見勗勉傑出成果。

蔡英文總統指出，台灣醫學研究、生醫產業都有很好的發展潛力，政府也已放寬醫療法人投資企業限制，希望醫療機構的研究成果透過商業模式，更快進入市場來使用，協助醫療機構有更多資源，引領新技術開發。

生策中心董事長王金平強調，獲獎的項目有顛覆過去的治療準則，也有全球首創的臨床術式，這些引領世界的台灣經驗，未來都是國際交流學習的範例。

臺大醫院以AADC缺乏症治療榮獲國家生技醫療品質獎-特色醫療組金獎，臺大醫院基因醫學部獨步全球開發出於腦部基底核進行的AADC缺乏症基因治療手術。這項療法不但獲得兒科聖經Nelson Textbook of Pediatrics引用，台大也接受海外醫師來台學習、協助其他國家建立AADC缺乏症的篩檢平台。

台中榮總以累積七年、超過七千筆資料開發「Zoe智慧重症系統」獲得智慧醫療組銀獎，這項系統針對呼吸重症、敗血休克、腎臟重症、鎮靜譫妄等高危病患進行病程預測及輔助決策。

此外，輝瑞以口服抗新冠病毒藥物倍拉維（Paxlovid）榮獲藥品類金獎；目前每年持續在台投入40-50個臨床試驗，持續耕耘台灣。

華碩近年深耕醫療領域，本屆以持無線128-ch超音波獲得醫材類銅獎；訴求透過智慧行動醫材的開發，能增進醫護單位醫療現場的診斷效率，回應現今尚未被滿足的醫療需求。