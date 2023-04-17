國民黨台北市議員游淑慧今(17日)在臉書發文以《致港湖選民的一封信》挑戰高嘉瑜，她表示，港湖給了李彥秀25年的機會和支持，而這次希望能換一個新的選擇。她強調，這四年不管高嘉瑜講了多少吐槽民進黨的話，但她的每一次投票始終按照黨的意志，也沒有阻止民進黨的腐化和傲慢，甚至自己也是疫苗關說的一員。要讓民進黨謙卑，就是一席一席下架綠委。她並預告，明早將與2018班的好友完成參選登記。

「這是她這次參加初選的目標：代表國民黨、下架高嘉瑜！」游淑慧表示，初選是一個信念實踐的過程，最終她會遵守選民的選擇。相信大家都同意，過去七年執政黨執政的問題和腐化，除了總統無心、官員無能外，另一個問題在於國會監督無力。在她看來，這四年不管高嘉瑜委員講了多少吐槽自己民進黨的話，但她的每一次投票始終按照黨的意志，而她也沒有阻止民進黨的腐化和傲慢，甚至自己也是疫苗關說的一員。

「她就是民進黨！」游淑慧強調，因此要讓民進黨不再執政並且謙卑檢討，唯一的方式就是一席一席下架民進黨的立委們。去年年底議員選戰結束後，市黨部即勸進和要求她要準備2024立委選戰、挑戰高嘉瑜。雖然現在李彥秀也表態再次參選，但她認為，公平初選是最好的方式。

游淑慧疾呼，6屆的議員、2次的立委選舉，港湖給了李彥秀25年的機會和支持，而這次希望能換一個新的選擇：游淑慧。「新，才敢不一樣！國民黨的文化，政治人物的作風、想法都應該變一變！」並預告，明天早上她將先陪同她2018班的好友、戰友登記，然後也完成自己的登記。並謝謝每一位支持她的好朋友