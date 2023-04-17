根據路透報導，寶成集團副總經理劉志鴻17日在與印度泰米爾納德邦邦長史特林的視訊會議中表示，這也是寶成集團首度在印度設廠，希望在當地還有更多的投資機會！

根據雙方簽署的合作備忘錄條款，High Glory將於12年投資期內，分兩階段投資約230億元盧比（約2.76億美元），在泰米爾納德邦之經濟特區設立生產基地。

寶成表示，泰米爾納德邦政府將提供包括電力、供水、電訊設施、拓寬道路等基礎建設；以及確保將經濟特區內182.75英畝土地分配並移交予High Glory；還有，賦稅提供若干補貼及豁免或優惠。

寶成強調，因印度提供大量勞動力供應及利好之政府政策，預期此項投資將可讓裕元工業擴充及多元化產能配置，實現經濟效益，支持業務永續增長。

寶成集團為Nike、愛迪達、New Balance、Timberland等國際品牌代工，目前也是全球最大的製鞋集團，2022年全球出貨量逾2.73億雙鞋，年增近14％，各生產基地占產能比重，分別為印尼46％、越南38％、中國大陸10％，柬埔寨、緬甸及孟加拉合計占6％。

過去台商製鞋廠都以中國大陸為生產大本營，不過，隨著大陸生產成本高漲，加上品牌客戶要求分散風險，近幾年製鞋大廠持續在東南亞加碼投資設廠，除了越南、印尼、緬甸、柬埔寨之外，擁有龐大人口紅利與內需市場的印度，近年來已成為製鞋大廠爭相投資設廠的新目標。

而最早瞄準印度投資設廠的製鞋大廠就是豐泰（9910），目前在印度已有五家子公司；而宏福集團近一年前也與泰米爾納德邦簽約，宏福預計投資100億盧比，泰米爾納德邦將提供130英畝土地供宏福設廠，新廠預計可創造2萬個就業機會。