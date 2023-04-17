通勤月票主要分成三種型態，北中南都會生活圈可採取城際通勤以及都市內通勤兩種不同訂價，而非都會生活圈則是因地制宜規劃優惠方案，並可與鄰近縣市結合推出。至於月票推出後的票價優惠差額，則依照主管機關不同，交通部的補助金額從5成到9成不等。

在城際月票部份，北北基桃每月1,200元、中彰投苗每月699元、南高屏每月999元；單一縣市部分台中299、台南則以能否搭台鐵推出299及399兩種方案，高雄則推出399元（包含渡輪）。其他縣市部分，如竹竹、雲嘉嘉、宜蘭等仍待縣市政府提出相關方案。

促進公共運輸使用部分另有21億元預算將用在觀光景點公共運輸提升，包含補助台灣好行路線與市區汽車客運業辦理路線增開班次、新增路線，以及推動在地有腳接駁等。

另一方面，加速擴大吸引國際觀光客部份，主要分成自由行旅客、旅行團、旅宿業新進人員三部分，共計53億元預算。自由行部分，預計提供50萬份5,000元消費金，在桃園機場、松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場以抽籤方式決定旅客獲得資格。

針對招攬或接待至少3日2夜的入境團體，按人數規模及停留夜數，每團最高有5萬元獎勵金。此外，旅宿業新進服務人員若是每月薪資達3.1萬元（北北基桃竹竹達3.3萬元）並且任職滿6個月可申請每月每人5,000元補助，最長補助1年，有1.6萬名員工可受惠。