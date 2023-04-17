《阿甯咕又闖禍了YA～》伊正（右）一家四口觀賞加演場。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》馬力歐帶老婆與4歲女兒卜蜜看劇。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》夏宇童（後）帶同門5歲童星以甯優格一起看戲。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》於臺北市政府親子劇場加演四場口碑爆棚。（夢田影像提供）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》延續好口碑，周末兩天（4／15、4／16）在臺北市政府親子劇場加演4場，現場眾星雲集，丁寧、伊正、馬力歐、唐從聖、夏宇童、柳丁哥哥以及資深主播陳雅琳等人攜家帶眷前來觀賞。由於口碑爆棚，阿甯咕劇團團長蘇麗媚宣布：「《阿甯咕又闖禍了YA~》很幸運在觀眾的好評中，今年10月份將於新北市藝文中心演藝廳再一次加演！」

蘇麗媚並指出，日前已經和史明輝導演及動畫團隊開拍新的動畫影集《阿甯咕大戰想像蟲》，並同步和高天恒導演及刺點創作工坊、阿甯咕劇團團隊一起進行同名的第二號親子音樂劇作品創作，預計2024上半年，兩項作品同步上映上演，並由夢田影像負責參與全世界影展的行銷。

丁寧帶著排行老三的小兒子Amari一起來看戲，映後她感性透露：「其實到下半場我都很哽咽，這部戲透過孩子的角度，說出他們的心聲，父母常對小孩說，我在講話你有沒有在聽？同樣的，他們講的話我們有在聽嗎？看戲的過程中我也在思考跟孩子相處的狀態。」丁寧最喜歡父子吐槽大賽的橋段，「阿甯咕生氣給了爸爸0分，但無論你多闖禍，在爸媽心中孩子永遠都是100分，可是站在小朋友的角度，他會覺得自己的訴求沒有被接受，這段讓我大飆淚。」

育有一女二子的丁寧笑稱：「闖禍就是我們家的日常！」她分享看戲這天的早上，兩個兒子要幫她打蛋卻全灑在外面、搞得亂七八糟，「做父母的也在學習控制自己的脾氣，他們要是沒闖禍，我反而會覺得很奇怪！陪伴孩子成長的過程裡，我們也在學習成長。」

伊正有兩個寶貝女兒步步與靚靚，第一次帶孩子進劇場看戲，他坦言：「一開始有點擔心小孩子耐心有限，很怕她們坐不住，沒想到女兒們的反應出乎意料之外地好。之前一直覺得看舞台劇是安靜的欣賞，沒想到親子音樂劇的互動，讓大人跟小孩都可以在情緒上得到正面的宣洩。」

談及女兒的「闖禍」事蹟，伊正：「每天都在發生！」他印象深刻有一次女兒調皮弄倒了媽媽特別放在化妝檯上的水晶球，球掉下來又剛好砸到媽媽的手機，讓媽媽爆氣，原因不是東西被砸壞，而是為何一再講過卻不聽話，要去觸碰危險的地方。追問後來怎麼「收拾」這情況，伊正笑著說：「小孩當然得到了教訓。媽媽則因禍得福，因為爸爸買了一隻新手機送給她。」

馬力歐婚後育有4歲女兒卜蜜，一家三口和樂融融來看戲，映後他不諱言自己個性比較容易發脾氣，直到這半年才有所改變，他吐露：「我們家所有麻煩的點，其實是我。因為我父親是軍人，所以我教育孩子的模式是比較高壓、比較獨裁的。後來被太太潛移默化，才開始培養對孩子的耐心。」因此，他對於劇中阿甯咕最後終於學會跟身邊的人說「對不起」也最有感，「太太從來沒有對我發過脾氣，都是我在發脾氣，她離家出走後，我做了很明顯的改善與修正，現在如果我做錯了，我也會主動跟說孩子對不起，我希望盡量讓孩子在錯誤中學習成長，盡量說愛、說謝謝、說對不起。」

夏宇童帶著同門5歲小童星以甯優格一起來看戲，她印象最深刻的是父子打分數的橋段，「因為從小到大，不管是功課或是想要有些表現，都會希望爸爸媽媽可以讓我們拿高分。現在已經長大了，會去思考到底打分數的意義是什麼？這段內容不管是大人、小孩都很值得去討論。」夏宇童自曝小時候其實很會闖禍，很常會忘東忘西，譬如剛配好的眼鏡隔天就弄不見，「我媽最常跟我說，自己闖的禍，自己面對，因為我沒空。」後來她意識到，因為沒有人可以幫自己負責，自己要去學會記得東西放在哪裡。問到未來希望自己是幾分的媽媽？她靦腆笑答：「這是很困難的問題，當然會希望自己是小朋友心目中的100分，所以會努力。」

資深主播陳雅琳也帶著侄子的3歲女兒來看戲，驚嘆於親子音樂劇可以如此流暢自然地傳達兩代之間的情感，父子互打分數是100分和0分的橋段，更讓她深感在爸媽的眼中再調皮的孩子都是100分，而孩子透過這段冒險歷程也更能了解父母的愛，相當感動！

唐從聖映後分享，阿甯咕劇團是非常用心的劇團，不管在音樂、編曲、舞蹈、舞台上都非常地有巧思。在非常簡單的設計中看得出來，很多能夠讓人引人入勝的小設計。「有一場戲，這邊是爸爸在寫劇本，另一邊是像皮影戲一樣，運用剪影、投影的方式，讓演員們演出故事的內容，非常有趣。就表演來說，不管台詞的『接』跟『丟』之外，還有燈光、音響、音樂都要搭配得非常精準。」此外，戲裡不管是服裝、假髮、造型都很特別，在設計上面，還教了小朋友ROCK手勢，還有下半場的許多互動，讓全場小朋友都非常嗨，這部戲看得出來不只是兒童劇而已，是適合親子、爸爸媽媽、長輩或者小朋友，一起走進劇場，都不會覺得無聊的一齣戲，非常有趣。