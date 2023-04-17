雷虎是軍工股中最早上漲的個股，自去年10月底至今、連續發動三波漲勢！雷虎上周五在解除處置後，17日再度爆量衝上第2根漲停79元、大漲7.1元，成交量逼近2.9萬張，還有委買單5.4萬張高掛！

此外，和成積極轉型跨足高科技複合材料開發有成，包括軍工、醫材、車用、無人機等領域都有斬獲，近來受惠軍工題材發燒，17日盤中飆出第3根漲停，股價衝到25.2元、上漲2.25元，創下24年新高價，成交量1.56萬張，還有委買單逾7.36萬張高掛！和成第一季合併營收11億元，年減12.44％。

飛機零組件的亞航17日午盤亮燈漲停26.60元、上漲了2.4元，成交量突破1萬張，還有逾5萬張委買單高掛！亞航第一季營收11.10億元，年增27.62％，業績表現亮眼。

由於亞航近5個交易日股價漲幅近4成，已被列為警示股，17日公布自結3月稅後純益1.64億元，EPS 0.01元，年減67.67％；第一季稅後純益2.59億元，EPS 0.02元，年增逾1倍。

另外，寶一搭上軍工題材與融券回補助攻、股價再度鎖漲停52.10元、大漲4.65元，成交量達1.7萬張，外資買超625張，還有3.16萬張委買單高掛！

千附精密在軍工題材激勵下，近期股價一路攻高，17日再度鎖漲停137.5元、大漲了12.50元，刷新上櫃以來新高價，成交量逼近5,000張，還有近萬張委買單高掛！千附精密近10個交易日累計漲幅逼近7成。

受光電及半導體產業庫存修正修正影響，千附精密第一季營收3.06億元，季減10.29％、年減達38.5％，創單季新低！千附精密公布自結2月稅後純益0.12億元、年增9％，EPS0.21元；前二月稅後純益0.13億元、年減達74％，EPS0.23元。

航運股漢翔17日盤中股價最高衝到59.50元、再度刷新股價！收盤價58元、上漲了3.8元，漲幅達7％，成交量暴增到逼近15萬張！由於漢翔連日爆量大漲，17日公布自結3月營收40.57億元，稅後純益2.37億元，EPS0.25元，年增66.67％。